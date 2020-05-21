Налоговая неправомерно требует с металлургов 2 млрд грн — "Интерпайп"

Украинская промышленная компания "Интерпайп" заявляет о неправомерном начислении налоговых обязательств и штрафов в размере 2 млрд грн и направила жалобу в налоговые органы.

Как сообщается в пресс-релизе компании, Государственная налоговая служба Украины выставила налоговые претензии к "Интерпайп Втормет" за период 2015-2019 годов, утверждая, что все операции с металлоломом являются фиктивными, то есть якобы компания не закупала лом.

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"Абсурд такого заключения в том, что металлолом — единственное сырье, на котором работает завод "Интерпайп Сталь". Иными словами, ГНС обвиняет "Интерпайп" в том, что он не покупал сырье, и в период с 2015-го по 2019 год производил металл, трубы и колеса из воздуха. При этом объем произведенной и отгруженной готовой продукции соответствует закупленному объему лому", — говорится в заявлении компании.

При этом уточняется, что "Интерпайп Втормет", который в структуре группы "Интерпайп" осуществляет переработку металлолома и поставляет его на сталеплавильный завод, имеет все необходимые документы: контракты, транспортные накладные и пр. Однако они не рассматриваются и не принимаются во внимание налоговиками.

В компании отмечают: представителям налоговой известно, что проблема с ломом не в металлургах. "Завод — конечный покупатель сырья, который всегда работает легально, а вот начало цепочки заготовки металлолома — рынок теневой, но бороться с ним налоговики не спешат. В текущей ситуации налоговикам проще все проблемы переложить на легальный бизнес", — указано в сообщении.

Директор по финансам и экономике "Интерпайп" Денис Морозов, которого цитирует пресс-служба, констатирует, что способность металлургов производить сталь "из ничего" налоговая служба пытается доказать ежегодно.

"С 2013 года все крупные металлургические предприятия Украины получают подобные претензии, и все решения по доначислениям налогов и штрафов были отменены в судебном порядке. Только в 2019 году Верховный Суд Украины принял 64 решения, которые подтвердили реальность сделок по покупке заводами сырья и необоснованность претензий ГНС", — подчеркнул Морозов.

В данный момент "Интерпайп Втормет" направил жалобу в ГНС Украины.

"Мы надеемся, что сотрудники налоговой пересмотрят свое решение, не дожидаясь суда", — резюмировал директор по финансам и экономике.