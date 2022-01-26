«Искусство работы в сфере GR состоит в том, чтобы не приходилось использовать антикризисный режим реагирования», — Денис Ткаченко, "ТЕДИС Украина"

Денис Ткаченко, заместитель генерального директора по корпоративному управлению компании “ТЕДИС Украина”, работает по правилу: “К государству нужно приходить с несколькими вариантами решения проблемы”. Среди его наиболее значимых достижений — возвращение заблокированных НДС-накладных. Главными направлениями считает защиту бизнес-интересов компании и гармонизацию украинского и европейского законодательства.

Мировая пандемия продолжает менять устоявшиеся рельефы экономики и политики. Какие изменения стали ключевыми в отношениях корпоративного сектора и государства?

Учитывая многолетний опыт работы в этой сфере, могу поделиться одним из своих универсальных правил: государство не любит, когда к нему приходят только с проблемами. Нужно приходить с несколькими вариантами решения проблемы. С оценкой преимуществ и недостатков каждого предложения для отрасли и государства. Важных секторов экономики в Украине немало, и профильный министр объективно не может держать в фокусе 15-20 актуальных проблем каждого из них.

Часто работа GR-менеджера требует специальных знаний — от юриспруденции до принципов управления. Какие еще знания ему необходимы, чтобы оставаться эффективным во время кризиса?

Нужно иметь глубокую экспертизу в сфере, которую вы представляете. Знать основные показатели налогового взноса и занятости населения, текущие тенденции, понимать, чем живет отрасль в других странах, какой опыт будет полезно имплементировать. Также важно обладать сильными аналитическими способностями и навыками успешного ведения переговоров. Только в этом случае можно быть эффективным GR-менеджером.

Важно иметь сильные аналитические способности и навыки успешного ведения переговоров

Что сейчас входит в зону ответственности GR-менеджера? Чем пополнился инструментарий антикризисного GR? Сколько там рутины?

Я так люблю свою работу и творчески к ней отношусь, что не воспринимаю ее как рутинную. Искусство работы в GR как раз и состоит в том, чтобы не приходилось использовать антикризисный режим реагирования. Это может свидетельствовать о том, что менеджер на каком-то этапе выпустил ситуацию из-под контроля. Чтобы этого не произошло, важно знать, какие законодательные инициативы по вашей отрасли обсуждаются в профильных ведомствах и бизнес-ассоциациях. Необходимо сформировать благоприятную нормативно-правовую среду, чтобы предусмотреть возможные трудности, которые могут повлиять на способность организации успешно работать.

Можно ли утверждать, что GR-активности крупнейших компаний влияют на всю отрасль?

Безусловно. Здесь нужно говорить о положительном влиянии на всю сферу такой активности крупного бизнеса. Ведь обычно представители малого и среднего бизнеса не нуждаются в специалисте по взаимодействию с государственными органами. Но благодаря системной работе лидеров отрасли, которые являются локомотивом изменений, это в конечном счете положительно сказывается и на МСБ.

Благодаря системной работе лидеров отрасли, которые являются локомотивом изменений, это в конечном счете положительно сказывается и на МСБ

Каковы принципы тактического и стратегического планирования GR? Как изменился горизонт планирования? Что следует учитывать, когда режим работы бизнеса больше зависит от решений госорганов?

Набор инструментов тактического планирования классический: SWOT-анализ, матрица возможных проблем, приоритеты, план действий, статус текущих зон риска и т. д. Есть еще такой инструмент долгосрочного планирования, как форсайт — попытка посмотреть далеко в будущее и предположить, что может быть с экономикой вообще и отраслью в частности. Но помните, что в любой момент может появиться "черный лебедь". В прошлом году им стал жесткий локдаун. Во время ковидной экономики каждая компания должна в сжатые сроки перестроить свои бизнес-процессы без потери качества работы. И взятые обязательства перед поставщиками и клиентами следует выполнять, потому что все оказались в одинаковых условиях высокой неопределенности.

Как сделать отраслевые и бизнес-ассоциации инструментами GR-менеджмента? Как выглядит такая коллаборация?

Такие ассоциации выступают своеобразным мостом между отраслью и государством. К примеру, в Европейской Бизнес Ассоциации есть профильные комитеты, в которых работают как представители разных компаний и отраслевых объединений, так и профильных государственных структур. В планах нашей компании — подписание меморандумов о сотрудничестве с профильными ассоциациями, поскольку "ТЕДИС Украина" имеет общенациональную структуру с 32 региональными представительствами и является большим и системным налогоплательщиком местных бюджетов, а для некоторых городов даже бюджетообразующим. Поэтому, мне кажется, конструктивный диалог, готовность учитывать мнение друг друга — главные условия успешного взаимодействия.