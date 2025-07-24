Історії успіху клієнтів Ощаду: чим унікальний Київський вентиляторний завод

Шістнадцять років тому у Броварах, що під Києвом, молода пара підприємців орендувала гараж та започаткувала власне виробництво вентиляторів. Згодом поставили ще один гараж, придбали землю, побудували цех. Так починалась історія Київського вентиляторного заводу (КВЗ). Сьогодні підприємство є лідером своєї галузі в Україні. Має найсучасніше виробництво, обслуговує понад 27 тисяч клієнтів та експортує товар у 23 країни світу.

Завод давно та плідно співпрацює з Ощадбанком. Завдяки цьому партнерству компанії вдалося вдосконалити виробничі процеси та впевнено продовжувати свій розвиток. У межах нового проєкту “Історії успіху клієнтів Ощаду” розповідаємо про досвід КВЗ.

Найсучасніше у країні виробництво промислових вентиляторів

На Київському вентиляторному заводі виробляють складне обладнання. Не маленькі вентилятори для офісу, а масштабні агрегати, що очищають повітря на великих підприємствах. Тут виготовляють відцентрові, осьові, пилові, дахові вентилятори, димососи і тягодуттєві машини, циклони, шахтне устаткування. Завод береться і за нестандартні та високотемпературні вентилятори з нержавіючих сплавів під індивідуальні замовлення.

Установки використовують на шахтах, заводах, у торгових та офісних центрах, бомбосховищах тощо. Увесь товар ретельно перевіряється, а контроль якості відбувається майже на всіх етапах виробництва. “У нас в країні є спеціальне регулювання: ми не можемо просто виготовити та продати систему, маємо пройти сертифікацію та випробування в реальних умовах”, - пояснює співвласник КВЗ Богдан Ємець.

Фото: Ощадбанк

Це дає свій результат. За минулий рік завод завод отримав претензії з продукції лише два рази, відсоток рекламаційних звернень склав 0,007%. Для порівняння - у цій галузі світові лідери тримають планку на рівні 0,2-0,4%. Також компанія першою в українському сегменті отримала сертифікат відповідності продукції вимогам ЄС.

Особливий КВЗ і тим, що збудований з “нуля” та устаткований найновішим обладнанням, у той час коли інші вентиляторні виробництва продовжують використовувати радянські машини. Високоточні верстати токарно-фрезерної групи, найкращі в світі машини термічної різки з джерелом плазмового різання, зварювальні апарати інверторного типу - все обладнання на заводі сучасне та визнане світовими гігантами.

Підприємство впроваджує одну з кращих технологій виробництва промислових вентиляторів. Весь процес - від різання металу до фарбування та складання - здійснюється в одному цеху. У приміщеннях ідеальна чистота та ефективна система обігріву. Тут найбільший складський запас промислових вентиляторів в Україні.

Завод активно інвестує у енергонезалежність та сталий розвиток, і на сьогодні має вже дві сонячні електростанції загальною потужністю понад 160 кВт/год. За прогнозами компанії, у цьому році близько 50% продукції буде виготовлено з використанням енергії сонячної електростанції.

“Нещодавно ми запустили ще одну СЕС. Із середини квітня по жовтень будемо закривати 90% потреб у електроенергії за рахунок сонця. Навіть збираємося продавати чи дарувати державі залишок - зараз визначаємося з контрактами”, - розповідає Богдан Ємець.

Грант на верстати та всебічна підтримка від Ощаду

Принципом Богдана у веденні бізнесу є оптимізація процесів та якість продукції за рахунок придбання нового високотехнологічного обладнання. Це потребує залучення кредитних, грантових коштів, підтримки держави.

Втім, за словами підприємця, державні органи раніше скоріше заважали йому розвивати підприємство, ніж допомагали. Тому, коли він вперше від працівників Ощаду почув про можливість отримати державний грант, поставився до ідеї скептично. Навіть перепитав: “Невже дійсно нададуть 50% вартості устаткування?”. Оптимізму додалося лише після того, як компанія пройшла перший етап та отримала фінальне погодження.

“Коли прийшли гроші, це була фантастика", - згадує Богдан. За допомогою банку завод отримав державний грант на обладнання на суму 8 млн грн. На ці кошти придбали сім верстатів, які дозволили підвищити точність та ефективність виробництва. Сьогодні в Ощаді у підприємства також зарплатний проєкт та валютні рахунки.

Ми фінансуємо та обслуговуємо дуже багато підприємств, починаючи з мікро- та ФОПів, закінчуючи великими корпораціями. Для нас важливою є також допомога малому та середньому бізнесу. Ми бачимо, як стрімко розвивається завод, залучає інноваційні технології, будує екологічне виробництво, використовує сонячну енергію. І ми пишаємося, що дотичні до успіху компанії Сергій Наумов Голова правління Ощадбанку

Партнерство між Ощадбанком та Київським вентиляторним заводом продовжується. Вже зараз обговорюються нові можливості співпраці, вірогідні напрями кредитування та участь заводу у міжнародних програмах.