Як швидше та безпечніше заряджати електромобіль

Надійне зарядне обладнання — це запорука якісного заряджання вашого електромобіля та більше тривале життя акумуляторної батареї.

Звісно зручно, коли зарядна станція є вдома, чи на найближчому паркінгу. В подорожі до іншого міста не обійтись без швидкої або прискронної зарядної станції. Відповідно до європейського стандарту розрізняють чотири варіанти зарядки:

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1. Початковий рівень зарядки (Mode 1), або використання звичайної домашньої розетки є найменш потужним та найбільш небезпечним варіантом. В деяких країнах, включно з США, він заборонений. Слід знати, що батарея в електромобілі використовує постійний струм, в той же час у побутовій мережі — змінний струм. Тому при заряджанні від домашньої розетки бортовий інвертор автівки перетворює змінний струм у постійний. Заряджання в такий спосіб триватиме не менше 12 годин.

2. Стандартний тип заряджання (Mode 2) передбачає використання спеціального кабелю з вмонтованою системою захисту для зарядки в побуті або заправних комплексах. Тривалість заряджання в середньому складає 6-8 годин.

3. Більш швидкий та безпечний тип заряджання від мережі змінного струму (Mode 3) — з використанням спеціальних зарядних станцій потужністю більше 22 кВт. Такі станції встановлюють вдома або у громадських місцях. Тривалість заряджання може складати від 2 до 8 годин. Пристрої такого типу пропонує YASNO для встановлення "під ключ" дома чи в офісі. Надійність обладнання підтверджена європейськими сертифікатами безпеки.

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4. Найшвидший спосіб заряджання — постійним струмом (Mode 4), який забезпечують прискорені станції потужністю понад 50 кВт. Нажаль, їх не дуже багато в Україні, приблизно 5% від загальної кількості громадських зарядних пристроїв. 23 швидкісні станції мережі YASNO E-mobility розташовані у Києві та на основних шляхах країни в напрямках Львова, Одеси, Полтави. Щоб підживити акумулятор електромобіля в такий спосіб з 0 до 80% достатньо 20-30 хвилин. Це не тільки швидке, але й безпечне живлення. Наприклад, всі станції YASNO E-mobility застраховані, тобто при їх використанні дія страховки автоматично поширюється на електромобіль (страхування технічних несправностей), та на клієнта (страхування здоров'я людини).

Щоб уникнути проблем та знайти зарядну станцію, що відповідає усім вимогам водія, краще скористатись спеціальними сайтами та мобільними додатками. На них позначені електрозарядки по всій країні, та можна обрати найближчу. Так, наприклад, подивитися розташування швидкісних зарядних станцій YASNO можна на мапі або у мобільному додатку E-mobility YASNO.