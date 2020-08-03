Як зберегти ресурс акумулятора в електромобілі

Українці все частіше віддають перевагу екологічним та інноваційним видам транспорту, а ринок електромобілів розширюється. Постачальник електроенергії YASNO підтримує цей тренд, розвиваючи інфраструктуру швидких зарядних станцій 50 кВт.

Станом на липень 2020 року в Україні вже налічується більше 21 тисячі чистих електрокарів. Їхні власники можуть заощадити від 100 тисяч гривень, або вартість акумуляторної батареї, яку не доведеться міняти довгий час завдяки правильному заряджанню.

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Ресурс батареї електромобіля досить великий — гарантія виробника зазвичай складає від 5 до 8 років, або до 200 000 км пробігу. Протягом цього періоду батарея збереже 70-80% від початкової ємності. Звичайно, після закінчення гарантійного терміну автомобіль ще довго буде їздити, але ємність акумулятора зменшуватиметься з часом, як і пробіг на одному заряді. Пришвидшити деградацію батареї може неправильна експлуатація.

Для подовження активного життя електромобіля потрібно знати особливості його заряджання:

1. Використовуйте лише сертифіковані пристрої для заряджання. Використання правильного обладнання забезпечить повну сумісність електромобіля та станції, що дозволить: контролювати необхідний рівень потужності заряджання, стан батареї, захистити акумулятор. Якщо ви замовляєте домашню зарядну станцію, або підживлюєтесь у мережі електрозарядок, завжди звертайте увагу на наявність сертифікатів безпеки.

2. Слідкуйте за рівнем зарядки електромобіля. На сьогодні в електромобілях використовуються літій-іонні батареї, які за своїми характеристиками відрізняються від старих, що мали "ефект пам‎'яті". Наразі не потрібно розряджати автомобіль до 0% або заряджати до 100%. Оптимальний діапазон використання — це 20-80%. Тому під час подорожі краще декілька разів виконати нетривалу зупинку та підзарядитися, ніж намагатися використати весь ресурс батареї до останнього відсотка. В налаштуваннях бортового комп‎'ютера можна встановити відповідні обмеження.

3. Не тримайте автомобіль у розрядженому стані. Необхідно підтримувати оптимальний заряд батареї навіть під час тривалої стоянки, тому радимо використовувати зарядні пристрої у власному гаражі або на парковці.

4. Не зловживайте агресивною їздою. При занадто високій швидкості руху батарея починає активно віддавати енергію, і система кондиціонування може не впоратися с перегрівом (у деяких авто вона зовсім відсутня). Це призводить до зменшення ресурсу акумуляторної батареї. При цьому швидко втрачається і запас ходу. Спокійне переміщення дозволить доїхати без підзарядки на більш далеку відстань.

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5. Раз на тиждень підживлюйте електрокар змінним струмом повільної зарядки. Навіть, якщо регулярно користуєтесь швидкою зарядкою. Наразі в Україні функціонують станції YASNO E-mobility потужністю 50 кВт з можливістю заряджати автокар за 20 хвилин. Світові автоконцерни працюють над збільшенням обсягу батареї для електрокарів та можливостями швидкого заряджання. Зарядні станції потужністю 150 кВт скорочують час зарядки до 16 хвилин, а підзарядка на станціях 350 кВт — до 7 хвилин.