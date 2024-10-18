Кабмін схвалив стратегію запровадження на підприємствах звітності зі сталого розвитку: що вона передбачає

Кабінет міністрів на засіданні 18 жовтня прийняв розпорядження "Про схвалення Стратегії запровадження підприємствами звітності зі сталого розвитку".

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Про що йдеться в документі

Згідно з повідомленням відомства, стратегія визначає мету, цілі та основні завдання щодо забезпечення формування та розкриття підприємствами України інформації про сталий розвиток на основі єдиних методологічних засад, прийнятих в країнах-членах Європейського Союзу.

У Мінфіні наголошують, що це є важливою умовою в контексті набуття Україною статусу кандидата на членство в ЄС.

Повідомляється, що стратегією передбачено виконання таких цілей:

1. Запровадження в Україні складання, подання та оприлюднення підприємствами звітності зі сталого розвитку на підставі Європейських стандартів звітності (ESRS);

2. Запровадження в Україні процедур проведення аудиту звітності підприємств зі сталого розвитку та ефективного механізму здійснення контролю якості таких аудиторських послуг.

Яка користь від реалізації стратегії

В Міністерстві фінансів пояснили, що реалізація стратегії сприятиме:

забезпеченню відповідності законодавства України у сфері звітування із сталого розвитку вимогам законодавства Європейського Союзу в цій сфері;

запровадженню складання, подання та оприлюднення підприємствами звітності згідно з Європейськими стандартами звітності зі сталого розвитку (ESRS);

отриманню користувачами звітності із сталого розвитку достовірної та об’єктивної інформації, необхідної для оцінювання екологічних і соціальних аспектів діяльності підприємств та їх впливу на навколишнє природне середовище;

створенню рівних з підприємствами Європейського Союзу умов для діяльності українських підприємств на міжнародних ринках капіталу;

збільшенню обсягу залучення інвестицій в підприємства, які подають та оприлюднюють звітність зі сталого розвитку.

"Схвалення Стратегії запровадження підприємствами звітності зі сталого розвитку є ключовим етапом у переході до більш відповідального і прозорого ведення бізнесу в Україні", - підсумували у відомстві.

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