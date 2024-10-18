Кабмин одобрил стратегию введения на предприятиях отчетности по устойчивому развитию: что она предполагает

Кабинет министров на заседании 18 октября принял распоряжение "Об одобрении Стратегии введения предприятиями отчетности по устойчивому развитию".

Об этом сообщает Министерство финансов.

О чем идет речь в документе

Согласно сообщению ведомства, стратегия определяет цели и основные задачи обеспечения формирования и раскрытия предприятиями Украины информации об устойчивом развитии на основе единых методологических основ, принятых в странах-членах Европейского Союза.

В Минфине подчеркивают, что это является важным условием в контексте обретения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.

Сообщается, что стратегией предусмотрено выполнение следующих целей:

1. Введение в Украине составления, представления и обнародования предприятиями отчетности по устойчивому развитию на основании Европейских стандартов отчетности (ESRS);

2. Введение в Украине процедур проведения аудита отчетности предприятий по устойчивому развитию и эффективного механизма осуществления контроля качества аудиторских услуг.

Какая польза от реализации стратегии

В Министерстве финансов объяснили, что реализация стратегии будет способствовать:

обеспечению соответствия законодательства Украины в сфере отчетности по устойчивому развитию требованиям законодательства Европейского Союза в этой сфере;

внедрению составления, представления и обнародования предприятиями отчетности в соответствии с Европейскими стандартами отчетности по устойчивому развитию (ESRS);

получению пользователями отчетности по устойчивому развитию достоверной и объективной информации, необходимой для оценки экологических и социальных аспектов деятельности предприятий и их влияния на окружающую среду;

созданию равных с предприятиями Европейского Союза условий деятельности украинских предприятий на международных рынках капитала;

увеличению объема привлечения инвестиций в предприятия, которые представляют и обнародуют отчетность по устойчивому развитию.

"Одобрение Стратегии внедрения предприятиями отчетности по устойчивому развитию является ключевым этапом в переходе к более ответственному и прозрачному ведению бизнеса в Украине", — подытожили в ведомстве.

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