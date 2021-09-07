Как правильно покупать квартиру в новостройке

Первое, с чего следует начать процесс покупки, — определиться с целями. Попробуйте сформулировать для себя, чего вы хотите на самом деле. К примеру, вы покупаете квартиру, чтобы жить в ней минимум 5-10 лет. Либо же приобретаете ее для своих детей. А возможно, вы хотите создать безопасный источник ежемесячного пассивного дохода или приумножить свой капитал.

Исходя из этого уже можно определять критерии или рамки поиска: в какой бюджет вы хотели бы уложиться, какая площадь была бы идеальной, какой район был бы для вас удобнее, какая там должна быть инфраструктура.

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Составьте список ЖК, которые потенциально соответствуют вашим критериям. Не зацикливайтесь на каком-то одном варианте — лучше всегда иметь с чем сравнить.

Рекомендую в первый список внести семь-десять жилых комплексов, а далее сократить его до двух-трех.

На этом же этапе изучите (хотя бы поверхностно) застройщиков этих объектов. Посмотрите, какие проекты они уже строили, какие строят сейчас, в сроки ли они завершали предыдущие проекты. Почитайте форумы, хотя учитывайте, что не вся информация в них полезна и правдива. Скорее всего, на этом этапе у вас отпадут 2-3 варианта.

Следующий шаг — посещение отдела продаж. Ехать туда рекомендую именно после предварительного изучения объектов в интернете, чтобы заранее подготовить интересующие вас вопросы.

Если объект, на котором вы находитесь, концептуально вам подходит — проверяем документы. Базово нужно узнать, есть ли у застройщика документы на землю, разрешение на строительство, лицензия на ведение строительных работ и технические условия на подключение коммуникаций. В этих документах могут фигурировать компании, названия которых вы вряд ли встречали. Поэтому не бойтесь задавать вопросы, смело уточняйте любые детали. Речь идет о ваших деньгах, поэтому важно выяснить все детали. И обязательно обращайте внимание на даты — когда выданы и подписаны документы, сколько они действительны и т.д.

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Если предварительно все документы в порядке, попросите менеджера выслать вам на почту или распечатать образец договора, который вы должны будете подписать в случае покупки. Сразу уточните, есть ли еще какие-то суммы, которые вам нужно будет оплатить помимо стоимости квартиры. Разрешит ли застройщик переуступить ваше право на инвестицию кому-то другому, если вам нужно будет срочно продать этот объект. И сколько это будет стоить.

Конечно, лучше всего разобрать этот договор с юристом, чтобы точно знать все нюансы, на которые вы соглашаетесь.

Когда вы таким образом пройдете 3-4 отдела продаж, сделать правильный выбор будет гораздо проще. Все объекты теперь можно будет разложить на плюсы и минусы, определить все основные преимущества и зоны риска. Наверняка к этому моменту один из объектов уже будет у вас фаворитом.

Этот процесс довольно длительный, занимает много сил и времени, но он действительно необходим и поможет вам избежать лишних ошибок.