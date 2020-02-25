Как уберечься от проблем сердечно-сосудистой системы?

Начнем с ответа на главный вопрос: заботиться о себе, не позволять себе небрежности к собственному здоровью. За постоянную заботу ваш организм отблагодарит вас хорошим самочувствием и активностью в течение долгих лет.

Ни для кого не секрет, что самой распространенной причиной смертности во всем мире являются болезни сердца и сосудов. Часто сердечно-сосудистые заболевания — генетически детерминированы.

То есть, если у близких родственников первого-второго поколения (родителей, дедушек и бабушек) были случаи инсультов, инфарктов, артериальной гипертензии, то и их потомки склонны к проблемам сердца и сосудов:

- атеросклерозу сосудов головного мозга;

- ишемической болезни сердца;

- артериальной гипертензии;

- инсульту;

- инфаркту миокарда;

- облитерирующему атеросклерозу сосудов нижних конечностей;

- тромбоэмболии;

- семейной гиперхолестеринемии.

Со временем инсульты и инфаркты молодеют. Это связано с более высоким уровнем влияния негативных факторов на наше здоровье.

Факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний:

отягощенная наследственность (случаи сердечно-сосудистых заболеваний у близких родственников);

нездоровое питание (избыточное потребление животных жиров и фаст-фуда);

избыточный вес (индекс массы тела — более 30);

стрессы;

малоподвижный образ жизни;

вредные привычки (особенно, курение);

возраст — более 40 лет;

сопутствующие заболевания:

заболевания желудочно-кишечного тракта, печени и почек;

эндокринные заболевания (сахарный диабет, нарушение функции щитовидной железы).

Учитывая серьезность и распространенность проблемы, каждому взрослому человеку следует проходить регулярные профилактические обследования, особенно, если появились симптомы сердечно-сосудистых заболеваний.

К симптомам сердечно-сосудистых заболеваний относятся:

- общая слабость, чувство хронической усталости;

- одышка при незначительной физической нагрузке или в покое (в зависимости от степени функциональной недостаточности);

- боль в груди, которая может отдавать в левую руку, пальцы, плечо, лопатку;

- головная боль, головокружение;

- артериальная гипертония (реже гипотония);

- перемежающаяся хромота, судороги, боль в ногах, быстрая утомляемость при ходьбе;

- варикозное расширение вен;

- онемение конечностей.

Медицинская лаборатория ДИЛА рекомендует скрининговую Программу 112 "Липидный комплекс", которая позволяет:

- выявить нарушения липидного обмена, если таковые имеют место;

- оценить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний;

- следить за эффективностью лечения повышенного уровня холестерина.

112 "Липидный комплекс" — это развернутое комплексное обследование, которое, помимо основных показателей липидного профиля человека, исследует еще и ряд дополнительных факторов развития атеросклероза, таких как:

уровень триглицеридов;

индекс атерогенности;

наличие аполипопротеина — А1, Аполипопротеина — В, липопротеина (а).

Если по результатам исследования 112 "Липидный комплекс" выяснится, что у вас повышенный уровень так называемого "плохого" холестерина — липопротеидов низкой и очень низкой плотности, то снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний вам помогут следующие меры:

- изменение пищевых привычек (уменьшение употребления животных жиров, трансжиров, увеличение количества овощей и фруктов в рационе);

- регулярные физические нагрузки;

- отказ от курения;

- лекарственные препараты — в случае необходимости по назначению врача;

- регулярные профилактические обследования.

Часто сердечно-сосудистые заболевания идут "бок о бок" с болезнями печени и почек. Случается даже так, что последние становятся главным двигателем в механизме развития сердечно-сосудистых болезней. Например, пиелонефрит или гломерулонефрит со временем способны провоцировать артериальную гипертензию. Из-за постоянного высокого артериального давления сердце выполняет повышенную нагрузку, что способствует его увеличению (гипертрофии). Со временем сердечная мышца требует все больше кислорода, но все более остро встает проблема его недостатка. Подобным образом развивается сердечная недостаточность у многих людей, независимо от того, что послужило причиной — сопутствующие болезни, стрессы, вредные привычки или чрезмерные нагрузки.

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