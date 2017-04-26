Китай самостоятельно построил авианосец по проекту купленного в Украине "Варяга"

В КНР сегодня спущен на воду первый авианосец, который полностью построен в Китае, сообщает агентство "Синьхуа". Это уже второе судно данного типа. Первый китайский авианосец "Ляонин" был создан на базе недостроенного крейсера "Варяг", который в апреле 1998 года Украина продала Китаю.

Предположительно второй авианосец построен по тому же проекту, что и "Варяг".

Второй авианосец начали строить в 2013 году. Окончательный его ввод в строй после всех доработок планируется к 2020 году, после того как будут проведены ходовые испытания и на авианосец будет установлено вооружение.

Длина нового авианосца — 315 м, ширина — 75 м, вес — 70 тыс. тонн, крейсерская скорость — 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту авианосца могут базироваться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15).

Корабль "Варяг" разработан в Невском проектно-конструкторском бюро. 21 августа 1985 года зачислен в списки кораблей ВМФ СССР и 6 декабря 1985 года заложен на Черноморском судостроительном заводе (Николаев, Украина), спущен на воду 25 ноября 1988 года. В апреле 1998 года продан китайской компании Chong Lot Travel Agency Ltd за $20 млн, как было объявлено, для организации плавучего центра развлечений с казино.

Напомним, в 2016 году появилась информация, что Китай намерен достроить второй экземпляр крупнейшего в мире самолета АН-225 "Мрия" и организовать его серийное производство в КНР.