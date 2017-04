Китай самостоятельно построил авианосец по проекту купленного в Украине "Варяга"

В КНР сегодня спущен на воду первый авианосец, который полностью построен в Китае, сообщает агентство "Синьхуа". Это уже второе судно данного типа. Первый китайский авианосец "Ляонин" был создан на базе недостроенного крейсера "Варяг", который в апреле 1998 года Украина продала Китаю.

Предположительно второй авианосец построен по тому же проекту, что и "Варяг".

Второй авианосец начали строить в 2013 году. Окончательный его ввод в строй после всех доработок планируется к 2020 году, после того как будут проведены ходовые испытания и на авианосец будет установлено вооружение.

Длина нового авианосца — 315 м, ширина — 75 м, вес — 70 тыс. тонн, крейсерская скорость — 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту авианосца могут базироваться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15).

The new carrier needs extra debugging, outfitting, mooring trials before entering service https://t.co/ir2sevdWKS https://t.co/HOGmn46OxK pic.twitter.com/ZsZiGJ0osO