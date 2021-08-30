Энергетика 50 минут назад

В МАГАТЭ опасаются, что КНДР могла перезапустить ядерный реактор

С июля 2021 года реактор сбрасывает воду для охлаждения, что свидетельствует о том, что он находится в рабочем состоянии

Ким Чен Ын. Фото: Getty Images Ким Чен Ын. Фото: Getty Images
Ким Чен Ын. Фото: Getty Images

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) подозревают, что Северная Корея перезапустила ядерный реактор в комплексе Йонбен, который, как считается, производит плутоний для ядерного оружия, сообщает ВВС.

Как говорится в отчете МАГАТЭ, с июля 2021 года реактор сбрасывает воду для охлаждения, что свидетельствует о том, что он находится в рабочем состоянии.

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В  МАГАТЭ отмечают, что это было первым признаком активности реактора с начала декабря 2018 года.

Организация также предоставила более подробную информацию о радиохимической лаборатории в этом же комплексе, которая перерабатывает отработанное ядерное топливо. Ранее агентство сообщало о работе лаборатории в июне.

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В последнем отчете говорится, что лаборатория работала в течение пяти месяцев до июля 2021 года, предполагая, что она обработала полную партию отработанного топлива.

МАГАТЭ заявило, что активизация работы реактора и лаборатории вызывают "серьезную тревогу" и явно нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.

Организация не имеет прямого способа контролировать ядерную деятельность Северной Кореи с тех пор, как власти в Пхеньяне выслали из КНДР инспекторов агентства в 2009 году.

На сегодняшний день МАГАТЭ наблюдает за Северной Кореей в основном с помощью спутниковых снимков.

Ранее сообщалось, что военная разведка США считает, что Северная Корея продолжает производить ядерное оружие. По оценкам аналитиков, КНДР произвела 12 единиц ядерного оружия с момента первой встречи президента Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которая была посвящена демилитаризации. В арсенале КНДР может быть от 20 до 60 ядерных бомб.

 

 

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