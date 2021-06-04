Компания ЛІГА:ЗАКОН объявила о старте рейтинга рынка юруслуг LIGA ZAKON AWARDS 2021

Компания ЛІГА:ЗАКОН объявила о старте уже третьего Всеукраинского рейтинга рынка юридических услуг LIGA ZAKON AWARDS 2021. Также организаторы провели мероприятие, уже традиционно для карантинного времени, в формате онлайн-презентации, где были представлены результаты изменений, произошедших на юридическом рынке Украины в І квартале 2021 года.

Оргкомитет рейтинга официально объявил о старте приема заявок на LIGA ZAKON AWARDS 2021. Это можно сделать на сайте по ссылке и заполнив, соответственно, профиль юрфирмы в Национальном профессиональном каталоге юридических услуг Liga:BOOK.

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Информацию об изменениях юрбиза ЛІГА:ЗАКОН получила благодаря тщательному анализу и основательному исследованию рынка, проведенному с помощью уникальной технологии с использованием искусственного интеллекта DATA-SMART-анализ.

Юридическое сообщество можно смело назвать первопроходцами рейтингования с помощью DATA-SMART-анализа, ведь они опередили другие сферы бизнеса. Объектами исследования стали юридические компании, информация о которых основывается на открытых данных юридического каталога Liga:BOOK. Стоит подчеркнуть, что результаты рейтингования юридического рынка обновляются ежеквартально в автоматическом режиме и по сравнению с годовыми показателями учитывают наиболее динамичные направления.

Аналогов DATA-SMART-анализа нет ни в украинских, ни в зарубежных рейтингах, ведь он минимизирует влияние субъективных факторов на результаты рейтингования. Эта технология является залогом объективного и непредвзятого оценивания юридического рынка и демонстрирует следующие показатели:

- финансовые результаты компаний,

- освещение их деятельности в СМИ,

- оценка работы персонала компаний.

Кроме представления изменений, произошедших на рынке юридических услуг с начала 2021 года, в рамках мероприятия объявлено о начале LIGA ZAKON AWARDS 2021, ведь именно методика DATA-SMART-анализа положена в основу определения прошлогодних победителей этого рейтинга. В ходе презентации спикерами освещена следующая информация:

- в чем заключаются особенности LIGA ZAKON AWARDS 2021,

- какова методология рейтинга,

- из каких элементов состоит формула расчета для определения победителей,

- что такое Liga:BOOK,

- в чем суть технологии DATA-SMART-анализа и как она работает,

- какие есть номинации LIGA ZAKON AWARDS 2021,

- алгоритм действий и конкретные шаги для участия в рейтинге.

Спикерами мероприятия выступили:

- Ирина Холод, директор по маркетингу ЛІГА:ЗАКОН;

- Алена Васильева, Глава Оргкомитета LIGA ZAKON AWARDS 2021;

- Александр Липский, руководитель Медиа-центра ЛІГА:ЗАКОН;

- Алена Прокопова, Project Manager Liga:BOOK и DATA-SMART-анализ.

"Как в жизни, так и в бизнесе, важно понимать, с кем вы имеете дело, кому доверять свои дела и как выбрать лучшего партнера. Рейтинги помогают увидеть ситуацию на рынке, определяют лучших игроков и формируют доверие к самым ярким представителям различных отраслей. Однако рейтингов много, как же выбрать прозрачный и честный?! Мы в ЛІГА:ЗАКОН благодаря опыту, накопленному за тридцать лет существования, разработали методологию, когда значительную часть оценки занимает анализ данных из открытых источников и рыночная аналитика. В первый день лета мы стартовали уже с третьим юридическим рейтингом LIGA ZAKON AWARDS 2021 и приглашаем юридическое сообщество к активному участию и желаем побед!" — отметила Ирина Холод, директор по маркетингу ЛІГА:ЗАКОН.

"Рейтинг LIGA ZAKON AWARDS — это возможность заявить о себе и своей юридической компании не только раз в год, но и все время демонстрировать рынку высокие показатели и стандарты в том или ином направлении права. DATA-SMART-анализ обеспечивает оценивание информации о номинантах путем выполнения машинного алгоритма без вмешательства человека в режиме реального времени на основании собранных данных в профиле Legal Liga:BOOK и анализа медиаактивности. Основные принципы LZ AWARDS остаются постоянными: прозрачность, беспристрастность, инновационность", — прокомментировала Алена Васильева, глава Оргкомитета LIGA ZAKON AWARDS 2021.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие во Всеукраинском юридическом рейтинге LIGA ZAKON AWARDS 2021. Запись трансляции мероприятия с ответами на все вопросы о LIGA ZAKON AWARDS 2021 доступна по ссылке.