Компания Siemens презентовала виртуальную модель цифрового предприятия

Компания Siemens представила виртуальную модель цифрового предприятия. Как сообщает "Компьютерное обозрение", презентация прошла в ходе Ганноверской выставки-ярмарки — 2021.

По информации издания, Siemens предлагает портфель комплексного цифрового предприятия, призванный помочь заказчикам оперативно и гибко подстраиваться под глобальные вызовы и, в частности, изменять свою продукцию и производственные процессы в соответствии с новыми требованиями или в целях экономии ресурсов.

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Отмечается, что это стало возможным благодаря инновационным технологиям — в том числе цифровым двойникам искусственного интеллекта.

В частности, Siemens объединяет данные всего жизненного цикла продукции и производства, информационных технологий со своими возможностями анализа данных и операционными технологиями, а производство — с офисом, таким образом формируя непрерывный цикл оптимизации.

В рамках подобного промышленного Интернета вещей производственные процессы обретают модульный формат, а все параметры жизненного цикла могут адаптироваться. То же касается заводских помещений и рабочих процессов поставщиков и партнеров в сфере логистики.

Для обеспечения быстрой и надежной передачи данных Siemens опирается на современные технологии, в том числе на промышленный 5G.

Возможность использовать частные 5G-сети позволяет компаниям изменять их согласно своим стандартам производительности, надежности и безопасности. Siemens представит прототип промышленной локальной 5G-сети в одном из выставочных залов.

В будущем сетью смогут пользоваться участники новых выставок, а вне ярмарки — также другие компании для проведения тестов и полевых испытаний.

Siemens предлагает концепцию, согласно которой заказчики смогут гибко использовать преимущества обработки данных за счет внедрения периферийных или облачных вычислений.

Кроме подключения контроллеров Simatic и Sinumerik к Industrial Edge, компания также дополнила предложение подключением приводной техники.

Подключение приводной техники позволяют получать важные показатели технологической готовности производственного оборудования. Помимо управления скоростью и крутящим моментом, они также становятся источником информации при внедрении периферийных вычислений для оценки корректности и оптимальности работы производственного оборудования с учетом соответствующих параметров, например, энергопотребления.

Таким образом, благодаря интеллектуальной аналитике операторы смогут на ранних этапах получать информацию о необходимости технического обслуживания или возможностях экономии электроэнергии, и своевременно оптимизировать работу.

Ранее сообщалось, что СЕО "Киевстар" Александр Комаров во время конференции Re-Connection заявил, что стандарт связи 5G в коммерческой эксплуатации в Украине появится в 2023 году.

Напомним, в Министерстве цифровой трансформации анонсировали начало продажи в Украине лицензий на внедрение мобильной связи пятого поколения.

Источник фото: Depositphotos.