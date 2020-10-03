Крупный бизнес 20 минут назад

Крупнейшая нефтяная сделка года: Noble Energy сливается с Chevron

Сумма сделки составляет около $5 млрд

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В США акционеры нефтегазовой компании Noble Energy Inc одобрили сделку по слиянию с Chevron Corp.

Эта сделка станет крупнейшей нефтяной сделкой с начала пандемии коронавируса, сообщает Reuters.

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Указано, что о сделке было объявлено в июле 2020 года. Она представляет собой обмен акциями: акционеры Noble Energy за каждую принадлежащую им бумагу получат по 0,1191 акции Chevron.

Исходя из стоимости акций Chevron на момент подписания компаниями соглашения, сумма сделки составляла $5 млрд.

Известно, что стороны планируют закрыть сделку в четвертом квартале 2020 года. В результате акционерам Noble Energy будет принадлежать около 3% объединенной компании.

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Как отмечается, Noble Energy, история которой насчитывает более 85 лет, работает в сфере разведки и добычи нефти и газа. Компания управляет портфелем высококачественных активов в США, а также на шельфе Восточного Средиземноморья и западного побережья Африки.

Ранее холдинг Moet Hennessy-Louis Vuitton (LVMH) подал встречный иск к Tiffany в суд Делавэра (США) из-за несостоявшейся сделки по слиянию двух компаний.

Напомним, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман настаивает на оценке нефтяной компании Aramco в $2 трлн.

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