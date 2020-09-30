LVMH и Tiffany подали в суд друг на друга из-за срыва сделки по слиянию

Холдинг Moet Hennessy-Louis Vuitton (LVMH) подал встречный иск к Tiffany в суд Делавэра (США) из-за несостоявшейся сделки по слиянию двух компаний.

Об этом сообщается на сайте LVMH.

Известно, что французский холдинг и американский ювелирный дом договорились о слиянии в ноябре 2019 года. Стороны подписали соглашение, согласно которому LVMH должен был заплатить за Tiffany $16,2 млрд.

Однако в сентябре 2020 года французская сторона отказалась от завершения сделки, объяснив свое решение "целым рядом обстоятельств". Тогда компания привела, правда, только два из них — просьба МИД Франции отложить сделку до января 2021 года из-за возможного введения импортных пошлин на французские люксовые товары властями США, а также просьба самой Tiffany перенести сделку c 24 ноября на 31 декабря 2020 года.

Вскоре в Tiffany сочли аргументы LVMH неубедительными. Американский ювелирный дом в тот же день, 10 сентября, подал иск в суд штата Делавэр. Компания настаивает, что просьба МИД Франции не имеет юридической силы, поэтому отказываться от сделки на этом основании неправомерно.

Кроме того, Tiffany обвиняет LVMH в умышленном затягивании процессов оформления необходимой документации и получения разрешений антимонопольных органов, чтобы вынудить американскую компанию пересмотреть условия сделки. Через суд Tiffany добивается принудительного исполнения соглашения о сделке, причем в срок до 24 ноября.

Тогда же, 10 сентября, LVMH пообещал подать встречный иск в суд Делавэра, что и было сделано 28 сентября. Французский холдинг по-прежнему настаивает, что просьба МИД Франции сделала завершение сделки невозможным. Тем не менее вопреки мнению Tiffany компания сделала все возможное, чтобы получить одобрение регуляторов вовремя: восемь из десяти разрешений уже были получены, а еще два — от Еврокомиссии и властей Тайваня должны были быть получены до наступления дедлайна по закрытию сделки. При этом французский холдинг в ответном иске обвинил Tiffany в неэффективном менеджменте и нарушении обязательств "по ведению бизнеса в обычном режиме и сохранению своих коммерческих организаций в значительной степени нетронутыми", а также отметил, что в соглашении между компаниями не прописана пандемия COVID-19, как существенный негативный фактор.

Пока в судебном соревновании ведет американская компания: Американский суд удовлетворил просьбу Tiffany об ускоренном (4 дня) рассмотрении ее иска LVMH, в то время как ответчик предлагал рассматривать вопрос в обычном порядке, что могло бы затянуться на несколько месяцев.