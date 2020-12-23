Энергетика 1 час назад

ЛЭП, связавшую ЗАЭС с Херсонской областью, официально запустили в эксплуатацию

В Энергодаре прошла официальная церемония открытия новой воздушной линии

В Энергодаре официально запустили ЛЭП 750 кВ к подстанции &quot;Каховской&quot;. Фото: Энергоатом
В Энергодаре официально запустили ЛЭП 750 кВ к подстанции "Каховской". Фото: Энергоатом
В Энергодаре официально запустили ЛЭП 750 кВ к подстанции &quot;Каховской&quot;. Фото: Энергоатом
В Энергодаре официально запустили ЛЭП 750 кВ к подстанции "Каховской". Фото: Энергоатом
В Энергодаре официально запустили ЛЭП 750 кВ к подстанции &quot;Каховской&quot;. Фото: Энергоатом
В Энергодаре официально запустили ЛЭП 750 кВ к подстанции "Каховской". Фото: Энергоатом
В Энергодаре официально запустили ЛЭП 750 кВ к подстанции &quot;Каховской&quot;. Фото: Энергоатом
В Энергодаре официально запустили ЛЭП 750 кВ к подстанции "Каховской". Фото: Энергоатом

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" и Национальная энергокомпания "Укрэнерго" 23 декабря ввели в эксплуатацию новую воздушную линию 750 кВ Запорожская АЭС — подстанция "Каховская" длиной 186 км.

Как сообщает "Энергоатом", церемония состоялась 23 декабря на площадке Запорожской атомной электростанции. Линию открыл исполняющий обязанности президента НАЭК Петр Котин. На церемонии также присутствовал новоизбранный мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

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Отмечается, что ЛЭП Запорожская АЭС — подстанция "Каховская" значительно улучшит качество электроснабжения для жителей и промышленных предприятий Херсонской и Одесской областей, а также высвободит "запертые" мощности ЗАЭС, сняв с нее все сетевые ограничения.

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После завершения ремонтных работ на 5-м энергоблоке электростанция сможет выдавать в сеть максимум своей мощности. Сейчас все инженерные работы проходят по графику, на станции ожидают дополнительную проверку состояния выполнения работ со стороны Госинспекции ядерного регулирования.

"Поэтому все шесть энергоблоков ЗАЭС, работая на полную мощность (6 тысяч МВт), дадут возможность повысить надежность энергоснабжения в южной части объединенной энергосистемы Украины, поскольку транзит электроэнергии будет осуществляться непосредственно от источника генерации.

Новая воздушная линия также поможет перераспределить электроэнергию, производимую ЗАЭС, и создаст возможности для маневра без снижения мощности. Как отмечают в "Энергоатоме", в перспективе эта ЛЭП будет иметь важное значение при синхронизации украинской энергосистемы с европейской.

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