Люксембург стал первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом

29 февраля Люксембург стал первой страной в мире, предложившей бесплатную систему общественного транспорта, сообщает MSN.

По замыслу властей, эта весьма оригинальная мера должна существенно разгрузить автомобильные дороги.

Бесплатный транспорт, который помечается как "важная социальная мера", затронет примерно 40% семей и, вероятно, сэкономит каждому жителю герцогства около 100 евро ($110) в год.

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В Люксембурге, который является одним из самых маленьких независимых государств в Европе, одна из худших ситуаций с пробками в мире. В 2019 году в Люксембурге проживало 613 тысяч 894 человека, что делает его одной из наиболее густонаселенных стран Европы (площадь государства — 2 тысячи 586,4 квадратных километров).

Однако примерно половина ежедневно приезжают в эту страну на работу из соседних государств — Бельгии, Франции и Германии. И именно этот фактор создает проблему пробок. По информации BBC News, по густоте автомобилей Люксембург занимает первое место в Европе — более 650 машин на тысячу жителей.

Автомобили являются наиболее используемым видом транспорта в Великом Герцогстве. Согласно опросу TNS Ilres, проведенному в 2018 году, на автомобили приходилось 47% деловых поездок и 71% — для путешествий.

Автобус используется только в 32% поездок, поезд — всего 19%.

В Париже, напротив, 68,6% работников пользуются общественным транспортом, по данным французского института статистики Insee.

Продажи билетов на общественный транспорт в Люксембурге составляли около 41 млн евро в год — примерно 8% от всего бюджета. Компенсировать их планируют за счет других налогов.

В прошлом году в Люксембурге двухчасовой разовый билет стоил два евро, безлимитный на весь день — четыре евро, а годовой безлимит — 150 евро (4800 грн).

2019 году Киев ухудшил свой рейтинг на 1 позицию, и занял 12 место в мире и третье — в Европе среди мегаполисов c постоянными заторами на дорогах. Об этом стало известно из ежегодного исследования компании-разработчика автомобильных навигационных систем TomTom.