Meest China передала автомобільну техніку на потреби ЗСУ

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Поки війна триває і українські військові захищають нашу країну на передовій, бізнес теж не залишається осторонь, навпаки, активно підтримує Збройні Сили України і долучається до різноманітних донатів.

Минулого місяця логістична компанія Meest China передала Збройним Силам України на харківському напрямку два автомобілі, одну броньовану машину та два квадроцикли для боротьби з російським агресором.

З ініціативи акціонера компанії В’ячеслава Лисенка весь червень місяць команда Meest China невпинно працювала на своєму економічному фронті, щоб виконати план і з отриманого прибутку мати змогу допомогти Збройним силам України.

Топ-менеджери компанії відвідали позиції наших захисників в Харкові, передали військовим автомобільну техніку та на власні очі побачили, як зараз виглядає місто, яке вже дуже постраждало і щодня продовжує потерпати від прильотів бомб та ракет.

Генеральний директор Meest China Михайло Лимар поділився своїми враженнями:

"Я вперше в житті відвідав Харків. Місто майже повністю зруйноване, але там продовжують жити люди, багато людей. Особисто познайомився з нашими бійцями. Їм дуже важко, але вони неймовірні. Дуже мужні, неймовірно заряджені, втомлені, але не засмучуються і намагаються бути на позитиві. Я був вражений, як вони переживають за український бізнес. Що вони там на передовій захищають нас, а тут вже нікого немає. Але ми їх заспокоюємо, що всі є, все не марно і ми будемо й надалі забезпечувати їм надійний тил. Наша підтримка для них неоціненна".

"Воїни справді вдячні нам за те, що ми робимо для них. А для нас це найкраща мотивація продовжувати працювати, робити наші 100% та підтримувати наших хлопців і нашу країну." Михайло Лимар генеральний директор Meest China

Працівників Meest China супроводжував професійний військовий, який багато бував у гарячих точках в різних країнах світу. За його словами ця війна навіть і близько не схожа на те, що він бачив до цього, оскільки нищівної руйнації зазнають житлові споруди і дуже багато загиблих серед мирного населення.

Така трагічна ситуація дає нашим військовим сили та мотивацію боротися далі, навіть через неймовірну втому. Але їм дуже не вистачає підтримки від населення. Тож особистий обов’язок кожного українця допомагати ЗСУ всім, чим це можливо: здавати кров, волонтерити, донатити.

З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого компанія Meest China максимально долучається до підтримки країни з економічного боку: сплачує податки, розвиває нові напрямки та послуги, щоб мати змогу допомагати українським військовим. Велику вдячність Meest China висловлює своїм клієнтам, які продовжують користуватися послугами компанії і таким чином теж долучаються до благодійності.

Відео про подорож до Харкова, зустріч з військовими та передачу автомобілів буде опубліковане на youtube-каналі компанії. Фоторепортаж про поїздку можна переглянути в соцмережах facebook та instagram.