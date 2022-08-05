Meest China передала автомобильную технику на нужды ВСУ

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Пока война продолжается и украинские военные защищают нашу страну на передовой, бизнес тоже не остается в стороне, напротив, активно поддерживает Вооруженные Силы Украины и приобщается к разным донатам.

В прошлом месяце логистическая компания Meest China передала Вооруженным Силам Украины на харьковском направлении бронированную машину и два квадроцикла для борьбы с российским агрессором.

По инициативе акционера компании Вячеслава Лысенко весь июнь месяц команда Meest China неустанно работала на своем экономическом фронте, чтобы выполнить план и из полученной прибыли помочь Вооруженным силам Украины.

Топ-менеджеры компании посетили позиции наших защитников в Харькове, передали военным автомобильную технику и лично увидели, как сейчас выглядит город, который уже очень пострадал и ежедневно продолжает страдать от прилетов бомб и ракет.

Генеральный директор Meest China Михаил Лымарь поделился своими впечатлениями:

"Я впервые в жизни посетил Харьков. Город почти полностью разрушен, но там продолжают жить люди, много людей. Лично познакомился с нашими бойцами. Им очень тяжело, но они невероятны. Очень мужественные, невероятно заряженные, уставшие, но не расстраивающиеся и пытающиеся быть на позитиве Я был поражен, как они переживают за украинский бизнес, что они там на передовой защищают нас, а тут уже никого нет, но мы их успокаиваем, что все есть, все не напрасно и мы будем и дальше обеспечивать им надежный тыл. Наша поддержка для них неоценима".

"Воины действительно благодарны нам за то, что мы делаем для них. А для нас это лучшая мотивация продолжать работать, делать наши 100% и поддерживать наших ребят и нашу страну." Михаил Лымарь генеральный директор Meest China

Работников Meest China сопровождал профессиональный военный, много бывавший в горячих точках в разных странах мира. По его словам эта война даже и близко не похожа на то, что он видел до этого, — очень много погибших среди мирного населения и жилых зданий разрушенных прицельным огнем.

Такая трагическая ситуация дает нашим военным силы и мотивацию бороться дальше, даже из-за невероятной усталости. Но им очень не хватает поддержки от населения. Итак, личная обязанность каждого украинца помогать ВСУ всем, чем это возможно: сдавать кровь, волонтерить, донатить.

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля компания Meest China максимально приобщается к поддержке страны с экономической стороны: платит налоги, развивает новые направления и услуги, чтобы помочь украинским военным. Большую благодарность Meest China выражает своим клиентам, которые продолжают пользоваться услугами компании и таким образом тоже приобщаются к благотворительности.

Видео о путешествии в Харьков, встреча с военными и передача автомобилей будет опубликовано на youtube-канале компании. Фоторепортаж о поездке можно посмотреть в соцсетях Facebook и instagram .