Microsoft позволит устанавливать Windows 11 на старых компьютерах

Американская корпорация Microsoft планирует не препятствовать установлению новой операционной системы Windows 11 на персональных компьютерах, которые оборудованы слабыми процессорами.

Для этого компания отредактирует минимальные системные требования, сообщает The Verge.

Указано, что ограничения относительно требований для установления Windows 11 будут применяться только при автоматическом обновлении операционной системы через Windows Update.

Это означает, что каждый владелец старого персонального компьютера сможет обновиться до 11-й версии через загрузку ISO-файла и ручную установку.

В то же время пока минимальными требованиями для Windows 11 являются:

- 64-разрядный процессор 1 ГГц с двумя или большим количеством ядер;

- 4 ГБ оперативной памяти;

- 64 ГБ свободной памяти на диске.

К тому же Microsoft планирует изменить минимальные требования к центральным процессорам, чтобы включить в список как можно больше ЦП, которые смогут поддерживать обновления операционной системы.

Ранее сообщалось, что в компании Microsoft планируют перестать поддерживать ОС Windows 10 уже в 2025 году, поскольку готовятся представить серьезное обновление операционной системы в июне 2021 года.

Напомним, 24 июня 2021 года Microsoft официально представила новую версию своей операционной системы Windows 11, обновиться до которой можно уже сейчас и совершенно бесплатно.