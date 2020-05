Миллиардер Баффет потерял более $55 млрд из-за обесценивания акций

Портфель акций холдинга Berkshire Hathaway, председателем совета директоров которого является миллиардер Уоррен Баффет, сократился за квартал на $55,5 млрд.

Об этом сообщает Bloomberg.

При этом акции самой Berkshire с начала года упали на 19%. Агентство отмечает, что это хуже результатов индекса S&P 500, который снизился с начала года на 12%.

Больше всего в портфеле компании пострадали акции железнодорожного оператора BNSF, Precision Castpart — производителя продукции для промышленных и энергетических компаний, авиакомпании Boeing, а также обувной и швейный бизнесы, сообщившие о снижении прибыли на 34%.

Также известно, что холдинг Berkshire Hathaway Баффета продал все принадлежавшие ему акции четырех крупных авиакомпаний США.

В частности, речь идет о компаниях Delta Air Lines Inc, Southwest Airlines Co, American Airlines Group Inc и United Airlines Holdings Inc.

Баффет отметил, что совершил ошибку и потерял деньги на инвестициях в авиакомпании, но подчеркнул, что их руководство проделало большую работу, чтобы бизнес выжил во время кризиса.

"Мы приняли это решение с точки зрения авиационного бизнеса. Мы вывели деньги из бизнеса в основном даже с существенными убытками", — заявил инвестор.

Указано, что доли в четырех авиакомпаниях были приобретены в 2016 году. На конец 2019 года у Berkshire Hathaway было 11% акций Delta Air Lines, по 10% акций American Airlines и Southwest Airlines, а также 9% акций United Airlines. Однако в начале апреля стало известно, что доля холдинга в Delta Air Lines сократилась на 18%, а в Southwest Airlines — на 4%.

Как известно, Уоррен Баффет занимает четвертое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes — его состояние оценивается в $89,1 млрд.

Ранее сообщалось, что некоторые миллиардеры надеются переждать пандемию коронавируса на борту яхт. Они бронируют их на несколько месяцев.