Миллиардеры придумали, куда можно сбежать от коронавируса

Некоторые миллиардеры надеются переждать пандемию коронавируса на борту яхт. Они бронируют их на несколько месяцев. Об этом рассказал Джонатан Беккет, исполнительный директор компании Burgess, которая сдает яхты в аренду.

"Люди ищут способы выдержать шторм. Яхта вместе с хорошим климатом неплохое место для самоизоляции", — цитирует Беккета НВ.

По его словам, растет интерес к круизным путешествиям по "альтернативным" маршрутам, в частности вблизи Аляски, островов в южной части Тихого океана и Чили.

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Одна семья арендовала у компании яхту на девять недель. Еще двое клиентов арендовали долгосрочно яхты длиной 130 футов и 230 футов. Клиенты организовывают обучение для своих детей на борту.

Суда длиной от 100 футов могут легко вместить достаточно припасов для жизни на протяжении нескольких месяцев.

Аренда яхты на неделю обойдется в 100 тысяч фунтов стерлингов. Также нужно оплатить расходы на экипаж и продовольствие.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса 500 самых богатых людей мира потеряли 444 млрд долларов. Самые большие убытки понесли основатель Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс и владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно.