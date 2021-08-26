Мининфраструктуры предлагает разрешить кататься на электросамокатах по тротуарам

Рабочая группа при Министерстве инфраструктуры утвердила Временный порядок пользования персональным электротранспортом, который дает определение такому транспорту и определяет обязанности пользователей.

Согласно документу, как сообщает "Экономическая правда", персональный электротранспорт является таковым, если он оборудован электродвигателем, одним, двумя или тремя колесами, не оборудован сиденьем и предназначен для движения одного человека.

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Его масса должна составлять до 20 кг, а мощность двигателя — до 1 кВт. При этом издание отмечает, что пока непонятно, как будут регулироваться транспортные средства сверх этих норм.

К примеру, в Украине распространены электросамокаты весом до 40 кг и мощностью более 2 кВт.

В то же время подчеркивается, что электротранспорт не подлежит обязательной государственной регистрации при условии, если его характеристики соответствуют определению.

Пользователи должны не превышать максимально допустимую массу, установленную для перемещений на таком транспорте, соблюдать все действующие законы и Правила дорожного движения, не использовать такой транспорт под воздействием алкоголя, наркотических средств и тому подобное.

Кроме этого, запрещается передвигаться против направления движения, перевозить пассажиров, использовать мобильные телефоны и другие устройства, ездить на неисправном транспорте.

Во время движения по тротуару пользователь обязан не создавать препятствий для движения пешеходов и отдавать им предпочтение в движении.

Оставлять электротранспорт можно в местах, разрешенных для парковки велосипедов, если для пешеходов остается более 2 м для прохода. В других местах — если это не создает помех для других участников дорожного движения.

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Запрещено оставлять электротранспорт на автомобильных парковках, на проезжей части, под мостами, в парках, на территории исторических памятников и тому подобное.

Стоит отметить, что документ не содержит упоминаний о правовых последствиях несоблюдения указанных правил.

Напомним, 24 июня КГГА подписала меморандум о сотрудничестве с операторами услуг проката электросамокатов в Киеве.

Среди главных ограничений было уменьшение максимальной скорости, введение зон запрета передвижения и оставления самокатов, упорядочение точек утреннего старта, маркировка каждого самоката, страхование пользователей, а также предоставление операторами данных, необходимых для контроля качества услуг проката.

По состоянию на 13 июля операторы проката электросамокатов обеспечили снижение максимальной скорости движения до 20 км/ч, о чем ранее договорились с киевскими властями.