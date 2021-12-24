На тройку: бизнес впервые нейтрально оценил налоговый климат в Украине

Интегральный показатель налогового индекса в Украине за 2021 год впервые за 10 лет оказался выше трех баллов из пяти возможных.

Об этом свидетельствует новая волна опроса "Налоговый индекс" за 2021 год, которую Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) провела вместе с EY в Украине.

Как сообщает пресс-служба ЕБА, налоговый индекс за 2021 год составил 3,01 балла. В Ассоциации отмечают, что рост интегрального значения в большинстве своем обусловлен существенным улучшением одного из компонентов индекса – оценки фискального давления.

Участники опроса оценили ситуацию по фискальному давлению на 3,63 балла из 5 возможных. Так, вдвое по сравнению с прошлым годом выросло количество респондентов, не заметивших никаких проявлений давления по отношению к своей компании, – 36% в 2021 году. Еще 14% сообщили, что фискальное давление почти отсутствовало.

Количество опрошенных, которые сообщили об ощутимых проявлениях давления, также несколько уменьшилось – до 19% (32% в предыдущем периоде). Среди наиболее распространенных методов фискального давления, которые все еще наблюдаются, бизнес выделил необоснованные трактовки налогового законодательства контролирующими органами и необоснованные информационные запросы.

Самую низкую оценку среди компонентов индекса получило качество налогового законодательства, которое по сравнению с прошлым годом несколько снизилось – 2,71 балла из 5 возможных.

В частности, количество недовольных качеством налогового законодательства экспертов уже два года подряд остается неизменным и составляет 30%. Большинство респондентов склоняются к удовлетворительной оценке – 65%, и только 5% опрошенных нами специалистов считают налоговое законодательство качественным.

Такую же сдержанную оценку получил фактор администрирования налогов и подготовки налоговой отчетности. Только 8% респондентов считают эту функцию легкой. Еще 28% убеждены, что она обременительна, хотя большинство респондентов, а именно 64%, ​​оценивают ее удовлетворительно.

Главным негативным фактором, влияющим на подготовку налоговой отчетности и администрирование, бизнес назвал поспешное введение новых правил и недостаточность времени для приспособления к ним. Хотя раньше превалировали факторы количества времени и количества платежей.

Несколько уменьшилось количество респондентов, удовлетворенных качеством налогового обслуживания – с 24 до 18%. В то же время большинство респондентов, в том числе 61%, дали удовлетворительную оценку, и еще 21% ответили, что не удовлетворены работой налоговиков.

По словам заместителя директора по представительству интересов компаний-членов ЕБА Светланы Михайловской, опрос проводился накануне массовой блокировки НДС накладных в декабре, поэтому Налоговый индекс не отражает полную картину за 2021 год.

Так, по ее словам, компании активно начали обращаться о помощи и поддержке в вопросах разблокирования накладных НДС.

"Вдобавок к этому мы стали свидетелями нескольких громких решений налоговой по результатам проведения проверок. Следовательно, мы хотели бы обратить внимание, что на фоне общего улучшения ситуации с фискальным давлением бизнес все еще сталкивается с его вопиющими проявлениями со стороны налоговой в конце года", – рассказала Михайловская.

В ЕБА также обращают внимание на то, что низким остается количество респондентов, считающих, что действующий налоговый режим способствовал развитию их бизнеса – таких оказалось только 6% (7% в прошлом году). Среди приоритетных направлений для дальнейшего совершенствования сферы налогообложения во главу угла эксперты поставили налогообложение персональных доходов, затем – налогообложение прибыли предприятий, и наконец – налог на добавленную стоимость.

Среди предложений в налоговом направлении, которые могли бы облегчить жизнь бизнеса на период действия карантина, эксперты Ассоциации назвали, в частности, признание значимости первичных документов в электронном виде, отсутствие штрафов за несвоевременную регистрацию налоговых накладных и минимизацию налоговых проверок, своевременность предоставления ответов ГНС на запросы плательщиков налогов.

"Вопросы налогообложения остаются стабильно раздражительными для значительной части бизнеса. Также стабильным остается перечень жалоб плательщиков по поводу недостатков системы и практик налогообложения в Украине. Впрочем, все четче кристаллизуется мнение бизнеса сообщества относительно первоочередных изменений, в которых нуждается налоговое законодательство руководитель налогово-юридической практики EY в Украине", – заявил председатель Налогового комитета Ассоциации Владимир Котенко.

Исследование «Налоговый индекс» Европейской Бизнес Ассоциации проводится с 2011 года.

Индекс состоит из четырех равнозначных компонентов:

– качество налогового законодательства;

– обременительность/легкость администрирования налогов;

– фискальное давление;

– качество налогового обслуживания.

В текущей волне опроса приняли участие 101 специалист в сфере налогов и финансов членских компаний Ассоциации. Опрос проводился с 15 ноября по 3 декабря. Партнер опроса в 2021 году – компания EY в Украине. Аналитический партнер – Gemius.

Напомним, в 2020 году интегральный показатель налогового индекса составил 2,90 баллов из 5-ти возможных, в то время как в предыдущем периоде он равнялся 2,95 баллам.

Согласно результатам исследования, "Индекс инвестиционной привлекательности Украины", проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией совместно с юридической фирмой "Василий Киcиль и Партнеры", стало известно, что во второй половине 2020 года индекс инвестиционной привлекательности снизился до 2,40 баллов из 5-ти возможных .

Источник фото: Depositphotos