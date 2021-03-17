В ЕБА предложили налоговые изменения, расширяющие возможности налогоплательщиков

Европейская Бизнес Ассоциация совместно с экспертами членских компаний представила Путеводитель Ассоциации по реформам 2030 — комплексный стратегический документ, содержащий видение бизнеса относительно необходимых реформ на ближайшие 10 лет. Путеводитель Ассоциации был разработан в дополнение к правительственному документу — Национальной экономической стратегии 2030.

Об этом на презентации Путеводителя сообщили в ЕВА.

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Документ охватывает ключевые отрасли экономики с фокусом на описание состояния отраслей, проблем и рекомендаций по их решению. Delo.ua выбрало предложения по решению проблем в налоговом законодательстве.

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Согласно результатам регулярного исследования Ассоциации "Налоговый индекс", которые отражают настроения налоговых и финансовых экспертов компаний-членов, за последние 5 лет демонстрируют отрицательную оценку состояния налоговой среды в Украине.

Более того, интегральный показатель индекса ни разу не пересек отметку в 3 балла из 5-ти возможных в течение всей истории исследования с 2011 года. Только в последние годы показатель начал максимально приближаться к нейтральной зоне. Традиционно хуже эксперты оценивают такие составляющие индекса как качество налогового законодательства и процесс администрирования налогов и подготовки отчетности.

Эксперты налоговой отрасли ассоциации указали на основные факторы, которые негативно влияют на подготовку налоговой отчетности и администрирования:

❎ Количество платежей.

❎ Несовершенство электронной системы отчетности.

❎ Количество времени, затраченного на подготовку налоговой отчетности и уплаты налогов.

❎ Поспешное введение новых правил и недостаточность времени для приспособления к ним.

❎ Своеобразное правил и разъяснений по подготовке налоговой отчетности и проведения платежей.

Также среди основных проблем налоговой сферы в Украине является нестабильность налогового законодательства и неоднозначность применения законодательных норм. Эксперты Налогового комитета Ассоциации отмечают, что структурные изменения государственной налоговой системы и кадровые перестановки не меняют качества контролирующей и сервисной функций контролирующих органов.

Кроме того, представители бизнеса отмечают, что иногда несовершенство судебной системы и института исполнительного производства позволяет избегать органами ГНСУ исполнения решений суда, которые были приняты в пользу компаний.

Предложения ЕБА по решению проблем в налоговой системе:

✅ Установление норм налогового законодательства, которые будут понятны как контролирующими органами, так и налогоплательщиками. Для этого следует упростить правила и формы отчетности.

✅ Своевременное выполнение судебных решений органами ГНСУ по возмещению НДС, регистрации налоговых накладных и возврат средств на банковские счета плательщиков налогов.

✅ Совершенствование механизма уплаты акцизного налога с табачных изделий.

✅ Урегулирование проблем с применением новой системы администрирования акцизного налога на топливо и спирт этиловый.

✅ Расширение возможностей электронного кабинета налогоплательщика.

✅ Расширение возможностей электронного документооборота ГНАУ. Актуальное обновление электронных реестров лицензий, акцизных марок, налоговых накладных по НДС.

✅ Введение автоматического включения НДС на основании временной таможенной декларации в состав налогового кредита.

✅ Урегулирование проблем с применением новой системы администрирования акцизного налога на топливо и спирт этиловый.

✅ Пересмотр размера финансовых (штрафных) санкций в случае самостоятельного уточнения плательщиком налога на прибыль предприятий сведений о контролируемых операциях в уточняющем отчете и штрафов за непредставление отчета о контролируемых операций по истечении срока для уплаты штрафа за неполное отчетности о контролируемые операции.

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✅ Увеличение предельных сроков составления отчета об использовании средств, выданных на командировку или под отчет (авансовый отчет), до 45 банковских дней.

✅ Упрощение требований к форме бухгалтерских первичных документов, отмена устаревшей формы авансового отчета.

✅ Приближение налогового законодательства по налогу на прибыль с правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Напомним, что ранее ЕБА проводило исследование, которое показало, что Индекс настроений малого бизнеса в Украине упал до самой нижней точки за всю историю исследований с 2017 года— до 2,38 баллов из 5-ти возможных.

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