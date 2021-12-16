ЕБА создала онлайн-платформу для передачи бизнесом б/у товаров нуждающимся организациям

Европейская Бизнес Ассоциация запустила первый в Украине онлайн-сервис для повторного использования товаров Second Chance Bank. Об этом говорится в сообщении ассоциации.

"Например, если есть офисная мебель, техника, спецодежда, посуда, канцелярия, строительные материалы, транспортные средства, электроника и так далее, которые уже отслужили хорошую службу вам или вашему бизнесу, а теперь могут быть полезны еще для кого-то, то их на платформе можно публиковать как лоты", — поясняют в ЕБА.

Также с помощью сервиса организации, опекающиеся определенными группами населения, смогут подавать запросы о своих потребностях для достижения стоящих перед ними задач.

"Нам очень хочется принести пользу и экологии, и планете, развивая культуру повторного использования вещей, изменяя привычки и повседневный быт в направлении большего eco friendliness. Ведь те вещи, которые не нужны одному, могут сослужить очень большую пользу другому, а еще не попасть на свалку, чем принести пользу и для экологии", — отметила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

В ассоциации отмечают, что вдохновителями и соучредителями проекта являются компании "Abbott Украина", Vasil Kisil & Partners, "Евротерминал", "Bayer в Украине", "BASF Украина", "Ernst & Young Украина".

В правилах использования платформы отмечается, что это социально-ориентированный проект, направленный на развитие культуры повторного использования вещей, потому получение через нее вещей для дальнейшей перепродажи является неприемлемым. Также не допускается коммерческая продажа через Second Chance Bank линейки продукции того или иного производителя.

ЕБА как владелец и администратор платформы не будет нести ответственность за заключаемые с помощью нее сделки. Однако она будет модерировать как сами объявления о выставлении б/у товаров, так и отклики о желании их забрать, а также блокировать пользователей, нарушающих правила.

Доступ к платформе будет бесплатным, а ассоциация не будет получать от размещения на нем объявлений никакой выгоды. Отметим, что на данный момент платформа лотами не наполнена. При этом в правилах указано, что выставляться могут как личные лоты, так и корпоративные, причем любого возраста.

Они должны подпадать под одну из следующих категорий: мебель, офисная техника, бытовая техника, электроника, посуда, канцелярия, строительные материалы, транспорт и спецодежда. Однако со временем этот список может измениться.

Не все лоты будут отдаваться бесплатно: условия передачи вещей будут определять сами доноры, учитывая свои внутренние процедуры, правила и применимые к ним требования законодательства.

Создать объявление сможет любой авторизированный пользователь, имеющий персональный кабинет на сайте ЕБА. При этом в регистрации она может и отказать без объяснения причин.

Поучаствовать в Second Chance Bank могут любые компании-члены ассоциации, равно как и организации социальной направленности (к примеру, благотворительные фонды, детские дома, больницы или библиотеки), а также участники проекта UNLIMIT Ukraine.