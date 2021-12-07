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Категория
Бизнес
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На портале "Дія.Бізнес" появился раздел с финансовыми возможностями для предпринимателей

На портале "Дія.Бізнес" появился раздел с финансовыми возможностями для предпринимателей
В новом разделе собрана информация о более чем 60 финансовых программах и возможностях для бизнеса

На портале "Дія.Бізнес"  доступен новый раздел – “Маркетплейс финансовых возможностей для бизнеса”. Это место, где предприниматели могут выбрать необходимую финансовую программу, прочитать детальные условия получения финансирования и обратиться непосредственно в банковские и другие учреждения.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

В новом разделе собрана информация о более чем 60 финансовых программах и возможностях для бизнеса.

Уже сейчас предприниматели смогут найти для себя информацию о кредитных программах, лизинге, альтернативном финансировании, государственных программах поддержки, грантовых программах и других типах поддержки.

Банковские учреждения и международные доноры смогут приобщиться к маркетплейсу и предложить свои сервисы и финансовые возможности для бизнеса.

В скором времени на маркетплейсе появится удобная система фильтров. Например, предприниматели смогут выбрать сумму, необходимую для финансирования, процентную ставку, тип финансирования и т.д.

Напомним, на портале "Дія.Бизнес" стал доступен новый раздел — "Земельная реформа". Теперь предприниматели будут получать всю актуальную информацию о возможностях развития собственного дела в сфере земельных отношений.