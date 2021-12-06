На портале "Дія.Бізнес" запустили раздел для землевладельцев и фермеров

На портале "Дія.Бизнес" стал доступен новый раздел — "Земельная реформа". Теперь предприниматели будут получать всю актуальную информацию о возможностях развития собственного дела в сфере земельных отношений.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

На странице "Земельная реформа" теперь доступна информация о новых возможностях для землевладельцев, фермеров и общин, а также для тех украинцев, которые раньше не имели возможности приобрести и распоряжаться землей.

Информация распределена по трем направлениям:

"Я – землевладелец". Землевладелец узнает, кому он может продать земельный участок, по какой цене, какие документы для этого нужны, можно ли продать часть земли и какие налоги придется оплатить при продаже.

Землевладелец узнает, кому он может продать земельный участок, по какой цене, какие документы для этого нужны, можно ли продать часть земли и какие налоги придется оплатить при продаже. " Я – покупатель" . Покупатель получит исчерпывающую информацию по всем условиям покупки земли и сбору необходимой документации.

. Покупатель получит исчерпывающую информацию по всем условиям покупки земли и сбору необходимой документации. "Я – арендатор". Арендатор узнает свой приоритет при выкупе земли и принцип реализации преимущественного права, а также о важных нюансах действия договора аренды.

Кроме того, на странице пользователь сможет найти справочные материалы и инструкции по пользованию земельным участком, а также по покупке и продаже земельного участка.

В частности:

порядок реализации преимущественного права при продаже земли;

рекомендации Минагрополитики по пользованию земельным участком и по его покупке;

о том, как подготовиться к продаже пая.

Напомним, с 1 июля в Украине вступил в силу закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, принятый Верховной Радой в конце марта 2020 года и положивший конец мораторию, действовавшему с 2001 года.

Закон предоставляет владельцам участков (паев) право на их продажу: до этого в Украине можно было лишь передавать сельхозземли в аренду путем заключения долгосрочных договоров.

Сейчас в Украине самая дорогая земля в Киевской, во Львовской, в Хмельницкой, Винницкой, Полтавской и Черкасской областях.

Источник фото: Depositphotos