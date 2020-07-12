"Нафтогаз" купил программное обеспечение за 2 млн евро — Prozorro

Компания "Нафтогаз Цифровые технологии" заказала у британской компании программное обеспечение для повышения эффективности управления персоналом на 1,97 млн евро.

Об этом со ссылкой на данные системы Prozorro сообщают "Наші гроші".

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Указано, что в 2020 году внедрять программное обеспечение будут в нескольких направлениях: Learning для обучения персонала, Performance для управления производительностью, Careers для карьерного планирования и Recruiting для подбора персонала.

При этом право на использование для, по меньшей мере, 15 тысяч пользователей будет действовать до конца 2022 года.

Известно, что разработчиком приобретенного софта является британская компания Cornerstone OnDemand. Ее штаб-квартира находится в Санта-Монике, Калифорния.

Как отмечается, "Нафтогаз Цифровые Технологии" является дочерним предприятием "Нафтогаза", созданным для обслуживания ИТ-потребностей всей группы компаний НАК "Нафтогаз".

При создании в 2018 году фирма подчинялась финансовому директору "Нафтогаза" Сергею Коновцу. По данным издания, сейчас компания находится в подчинении непосредственно председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Сообщается, что от создания до февраля 2019 года фирмой руководил экс-начальник ИТ-департамента "Нафтогаза" Анатолий Вовнюк, затем в мае 2019 года директором была Елена Чорнокальская, а ныне должность занимает Марина Квашнина.

Напомним, 1 июля 2020 года "Нафтогаз" перечислил в государственный бюджет Украины дивиденды за 2019 год в размере 48,125 млрд грн — это рекордная сумма дивидендов, полученных украинским бюджетом от государственной компании.

Как сообщалось, прибыль группы "Нафтогаз" рухнула почти на 13 млрд грн.