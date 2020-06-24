Промышленность 1 час назад

Наша задача — повысить инвестиционную привлекательность ОПЗ, — Николай Синица

На заводе идет массовая реконструкция

Фото: пресс-служба ОПЗ Фото: пресс-служба ОПЗ
Фото: пресс-служба ОПЗ

Задачей нового менеджмента ОПЗ является повышение имиджа ОПЗ и рост его инвестиционной привлекательности, а также подготовка предприятия к приватизации.

Об этом сообщил и.о. директора ОПЗ Николай Синица в авторском материале на Интерфакс Украина.

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"Главная цель — восстановить репутацию ОПЗ, как флагмана химической промышленности Украины, и повысить его привлекательность, как объекта будущей приватизации. ОПЗ готовится к приходу системных инвесторов, которые выведут его на новый этап развития", — указывает Синица.

Кроме того, Синица сообщил, что сразу после возобновления работы ОПЗ началась реконструкция и модернизация основных и вспомогательных цехов. Завершена техническая диагностика и ремонт хранилищ аммиака.

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Разработано техническое задание и готовится замена газотурбинного двигателя компрессора из цеха перегрузки аммиака. Начался капитальный ремонт агрегата №1 по производству карбамида, одновременно продолжается восстановление работоспособности агрегата №2 по производству аммиака. Также началась модернизация электрооборудования.

Отметим, большая приватизация в Украине продолжится после стабилизации макроэкономической ситуации и выхода из вызванного коронавирусом кризиса, чтобы обеспечить максимальный экономический эффект для государства.

Советником по приватизации ОПЗ, ныне пребывающего в управлении Фонда государственного имущества Украины, является американская компания Pericles Group Advisory.

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