Навчатися, щоб зростати: які програми з кар’єрного й особистісного розвитку реалізує мережа ОККО

Операційна директорка ОККО, у чиєму прямому підпорядкуванні зараз понад 400 АЗК, починала роботу в компанії оператором. Віцепрезидент з фінансів прийшов в офіс студентом без досвіду роботи. Перелік таких прикладів можна продовжувати довго, бо компанія від початку була зорієнтована на те, щоб найбільш мотивовані і кваліфіковані люди залишалися тут надовго, будували свою кар'єру і зростали разом із ОККО. Нині уже понад 80% управлінських вакансій закривається за рахунок внутрішнього резерву. Тобто це люди, які уже мають досвід роботи в компанії, занурені в її корпоративну культуру і розуміють її корпоративні цінності. Щоб їх розкрити, мотивувати й утримати, в ОККО вибудована прозора механіка кар’єрних ліфтів і багаторівнева система навчання.

Сьогодні в компанії працює понад 10 тисяч співробітників. Із них 70% – це співробітники АЗК й ресторанів – оператори, касири, кухарі, товарознавці, менеджери тощо. Плинність кадрів у ритейлі традиційно є вищою, ніж в інших сферах економіки. Тому саме в цьому сегменті перед HR-департаментом компанії стоїть найбільше викликів. І щоб зберегти сталість лінійного персоналу, і щоб забезпечити ефективне управління усіма автозаправними комплексами. Після повномасштабного вторгнення ці виклики стали ще відчутнішими, оскільки ринок праці в Україні суттєво звузився. Але конкурентною перевагою ОККО стало те, що вона виявилася більше готовою до цього, ніж багато інших бізнесів.

Ще 2016 року в компанії стартував проєкт “Кар’єрний ліфт”, завдяки якому кращі оператори та молодші оператори заправок після серії навчань по програмі «Школа менеджера» можуть претендувати на вищу позицію. За цей час уже відбулося 13 хвиль програми, 292 випускники були призначені керівниками автозаправних комплексів. Наступною сходинкою для їхнього кар’єрного розвитку є «Академія супервайзера». Супервайзери в ОККО управляють пулом із кількох АЗК – від 6 до понад 10. Нині переважна більшість супервайзерів мають попередній досвід роботи менеджером АЗК.

Один із них – Ілля Голуб із Харкова, котрий послідовно пройшов усі рівні кар’єрного сходження – від молодшого оператора, який заправляв авто на колонці, до оператора за касою, керівника АЗК, а відтак і супервайзера. Ілля належить до перших випускників «Академії супервайзера». Крім того, закінчив магістерську програму ОККО Leadership Upgrade.

На кожному етапі свого кар’єрного розвитку я розумів – потрібне щоразу ширше бачення своїх процесів і цілей. Супер, що у компанії є чимало програм, які допомагають отримати необхідні для наступного рівня професійні та особисті скіли, до викладання яких залучені коучі, бізнес-тренери, колеги з великим досвідом. Усе це дуже добре підтягує управлінські навички, розкриває нові підходи до командної взаємодії та ухвалення рішень Ілля Голуб супервайзер ОККО

Окрім уже згаданих програм «Школа менеджера» й «Академія супервайзера» в ОККО також діє проєкт «People Management», метою якого є розвиток у керівників та кадрового резерву управлінського потенціалу та лідерських навичок, а також телеграм-канал «Управлінська майстерня», який є свого роду майданчиком для обміну ідеями і практиками між управлінцями компанії. Одним із останніх зручних інструментів для навчання, який запустила HR-команда ОККО, став «ОККО Університет». Це спеціально створений портал, де є доступ до різноманітних курсів, відео, книжок; тут співробітники можуть створювати свій індивідуальний план навчання та відстежувати прогрес; отримувати нагороди та сертифікати за досягнення в навчанні. Великий акцент при цьому компанія робить на залученні внутрішніх бізнес-тренерів, котрі не тільки безпосередньо проводять тренінги з працівниками, а й готують авторські онлайн-курси, вебінари чи тести.