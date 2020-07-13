Энергетика 50 минут назад

Нынешние тарифы не дают возможности развиваться государственным облэнерго — зампред ФГИ

Каждая привлеченная гривня в развитие электросетей дает 4-6 грн инвестиций и дополнительные рабочие места

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Нынешнее тарифное регулирование не дает возможности развития для государственных облэнерго и не стимулирует инвестирование в них. Так  считает заместитель председателя Фонда госимущества Украины Сергей Игнатовский, передают "Украінські Новини".

Игнатовский утверждает, что каждая привлеченная гривня в развитие электросетей дает 4-6 грн инвестиций и дополнительные рабочие места. Но при модели регулирования "Расходы+" нет возможности стимулировать развитие и инвестировать в электросети новые деньги. Эксперт из Фонда госимущества уверен — при таких условиях никто не захочет приобрести активы государственных облэнерго.

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Александр Визир, председатель союза "Умные электросети Украины" отметил: "Инвестор, когда покупает акции облэнерго, думает в первую очередь, когда инвестиции ему вернутся. При сегодняшней модели "Расходы+" можно сказать, что эти инвестиции не вернутся никогда".

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Ранее, нардеп фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что переход на RAB-тариф позволит упростить подключепние потребителей к электросетям и станет стимулом для привлечения инвестиций в отрасль.

Напомним, по мнению Артура Огаджаняна, партнера департамента корпоративных финансов компании Deloitte в Украине, в абсолютном большинстве стран основным методом определения нормы прибыли при RAB является метод WACC и воспринимается как справедливый, потому что по своей сути он отражает ожидаемую типичным инвестором рыночную норму дохода на вложенный капитал.

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