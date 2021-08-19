Одесский ритейлер "Таврия В" намерен запустить сеть дискаунтеров — СМИ

Одесская сеть супермаркетов "Таврия В" готовится к открытию магазинов в новом формате под брендом "Пюре". Как пишет AllRetail, первые три стоковых магазина откроются осенью.

Отмечается, что концепция новой сети предусматривает ассортимент до 1000 наименований и розничную цену дешевле товаров-аналогов на 20-30%.

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Как сообщил изданию заместитель директора "Таврия В" по операционным вопросам Денис Поповиченко, первый магазин "Пюре" площадью 13 тысяч квадратных метров планируется открыть в начале октября в Николаеве.

Его ассортимент будет включать как продовольственные, так и непродовольственные группы товаров по самым низким ценам. При этом развитие сети "Пюре" будет происходить поэтапно, с открытием торговых объектов в разных областных и районных центрах Украины.

Отметим, что исходя из данных на сайте "Таврии В", под этим брендом сейчас работают 56 магазинов в Одессе и еще 15 в других местах Одесской области (в ближайших предместьях — 5, в Черноморске — 4, в поселке Затока — 4, в Белгороде-Днестровском — 1, в селе Маяки — 1), а также восемь супермаркетов под тем же названием в Николаеве, пять в Хмельницком и по одному в Харькове и Херсоне.

Кроме того, компания располагает супермаркетами премиум-класса "Космос", магазинами косметики и бытовой химии "Блеск&Ведро", а также сетью заведений быстрого питания "Т-Спринт Кафе".

Напомним также, что в ближайшее время сеть Mere (проект владельцев российской сети дискаунтеров "Светофор") планирует возобновить работу своего магазина в Николаеве, а также начать открывать магазины в других городах Украины.