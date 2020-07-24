Бизнес 30 минут назад

ОККО заявляет о нарушениях в ходе конкурса на Одесском припортовом заводе

В компании не согласны с ее отстранением от конкурса и планируют это обжаловать

Фото: пресс-служба ОПЗ Фото: пресс-служба ОПЗ
Фото: пресс-служба ОПЗ

OKKO Group заявила о нарушениях в ходе конкурса по выбору заказчика переработки давальческого сырья и услуг по отгрузке готовой продукции, который проводит АО "Одесский припортовый завод". В компании не согласны с ее отстранением от конкурса и планируют обжаловать решение поскольку считают, что руководство предприятия не заинтересовано в прозрачной процедуре проведения тендера и нарушает принципы здоровой конкуренции на рынке. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

"Отказ мы получили без каких-либо объяснений. Устно удалось узнать, что отказано нам по причине якобы "отсутствия опыта работы в направлении минеральных удобрений". С чем мы категорически не согласны. Направления работы OKKO Group давно вышли за пределы только сети заправок. Так, к примеру, несколько лет назад мы получили лицензию на торговлю природным газом и электроэнергией, активно развиваем агронаправление, в том числе c 2017 года поставляем минеральные удобрения, — говорится в сообщении компании.

Кратко и по делу в Telegram

Только за два ОККО поставила рынку 160 000 тонн удобрений. Также в рамках развития инфраструктуры для хранения удобрений за 2 года — 2017 и 2018 — компания открыла три склада на базе бывших нефтебаз. Склады позволяют одновременно хранить порядка 13 тыс тонн удобрений, оперируют собственным транспортным парком.

"С каждым годом группа только расширяет свое присутствие в этой сфере. Так, общая стоимость обработанных компанией запросов агрорынка, большая часть которых касается именно поставок минеральных удобрений, природного газа и топлива, за несколько лет работы достигла 10,1 млрд грн. Наше участие в конкурсе — логичное желание бизнеса расширить пул клиентов по поставкам природного газа и минеральным удобрениям. Работать там и с тем, где мы имеем хорошую экспертизу и немалый опыт. По природному газу компании, входящие в группу ОККО, среди украинских трейдеров имеют высокий рейтинг, сотрудничают как с основными поставщиками газа в страну, так и с добывающими компаниям внутри страны. Все документы, которые подтверждают нашу экспертизу в этом направлении были поданы нами вместе с другой тендерной документацией. На данный момент мы сделали запрос на Одесский припортовый завод, ожидаем развернутый ответ с аргументацией. Пока на наш запрос Одесский припортовый завод никак  не отреагировал" — сообщили в компании.

Читайте также:
Назначенный ФГИ менеджмент "Электротяжмаша" и ОПЗ банкротит госкомпании — СМИ

Кроме ОККО от конкурса был также отстранен ООО "Торговый дом "Сокар Украина". Эта компания также выразила протест в связи с этим. В "Сокар" считают, что руководство ОПЗ не заинтересовано в прозрачном и открытом конкурсе и что условия при отборе учатсников были дискриминационными.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Работникам ОГХК не хватило зарплаты по причине кассовых разрывов
Работникам ОГХК не хватило зарплаты по причине кассовых разрывов
Бойко рискует потерять партию, отстаивая интересы Фирташа — блогер
Бойко рискует потерять партию, отстаивая интересы Фирташа — блогер
ОККО получила долгосрочный кредит 35 млн долларов от Международной финансовой корпорации
ОККО получила долгосрочный кредит 35 млн долларов от Международной финансовой корпорации
Загрузка...
Новое видео
Александр Попов, экс-глава КГГА: "Я не совершал преступлений... у меня есть право вернуться в политику"

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Под Киевом расстреляли вице-президента боксерского клуба Игоря Плекана (ВИДЕО)

  3. "На каком основании?": в Киеве полицейские начали обыскивать прохожих

  4. Ученые выявили "костры" на Солнце: как это может сэкономить десятки миллиардов евро в год

  5. Французы завершили расшифровку "черного ящика", сбитого в Иране авиалайнера МАУ

Загрузка...