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АПК 1 час назад

Около 200 гривен за килограмм: фермеры южных областей начали продажу малины

В этом году из-за холодной весны старт продажи малины затянулся

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

На украинском рынке в продаже появились первые партии малины из южных областей страны. 

Сообщают аналитики портала EastFruit.

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Так, сегодня садоводы южных регионов предлагают к продаже малину по 140-200 грн/кг ($5,15-7,35/кг) в зависимости от качества.

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При этом из-за холодной и затяжной весны в текущем году сезон реализации малины начался в среднем на 10 дней позже.

Как отмечают производители, пока к сбору урожая малины приступили лишь единичные хозяйства, и пока есть только мелкие партии ягоды. Более массово, по прогнозам участников рынка, малина начнет поступать в продажу после 10 июля.

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Напомним, что из-за сильных заморозков весной текущего года фермеры некоторых европейских стран потеряли часть урожая, который, скорее всего, нужно будет возмещать импортным товаром. 

Источник фото: Depositphotos

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