Около 200 гривен за килограмм: фермеры южных областей начали продажу малины

На украинском рынке в продаже появились первые партии малины из южных областей страны.

Сообщают аналитики портала EastFruit.

Так, сегодня садоводы южных регионов предлагают к продаже малину по 140-200 грн/кг ($5,15-7,35/кг) в зависимости от качества.

При этом из-за холодной и затяжной весны в текущем году сезон реализации малины начался в среднем на 10 дней позже.

Как отмечают производители, пока к сбору урожая малины приступили лишь единичные хозяйства, и пока есть только мелкие партии ягоды. Более массово, по прогнозам участников рынка, малина начнет поступать в продажу после 10 июля.

Напомним, что из-за сильных заморозков весной текущего года фермеры некоторых европейских стран потеряли часть урожая, который, скорее всего, нужно будет возмещать импортным товаром.

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