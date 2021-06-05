Осенью в Украине появятся новые дорожные знаки

Осенью вступают в силу новые стандарты безопасности "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные", согласно которым в ноябре 2021 года на автомобильных дорогах Украины будут установлены новые дорожные знаки.

Как сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), будут введены новые дорожные знаки "Автозаправочные/Электрозарядные станции", а также таблички "Место для зарядки электромобилей", "Платная дорога" и "Конец платной дороги". Их установят в соответствии с Конвенцией о дорожных знаках и сигналах.

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Кроме этого, по информации "Укравтодора", изменятся также изображения дорожных знаков.

В частности, будут внесены изменения в изображений знаков в соответствии с изменениями нормативно-правовых актов.

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Стандарт ДСТУ 4100:2021 дополнен знаками по приграничной полосе в соответствии с постановлением Кабмина от 9 ноября 2016 года № 790.

По информации "Укравтодора", добавлен также новый раздел, где указано, как размещать знаки на щитах и ​​фоновых щитах и ​​введено отдельный дорожный знак для обозначения диагональных пешеходных переходов на перекрестках.

Изменения коснутся и велоинфраструктуры: ДСТУ дополнен новыми знаками и табличками с дорожными знаками.

Кроме этого, изменены знаки индивидуального проектирования. В этой части внесены изменения в шрифт, форму стрелок и введены символы для обозначения центра населенного пункта, реки.

Напомним, в Киеве с 1 апреля по 1 ноября повысили максимальную скорость движения до 80 км/ч на семи участках автомагистралей.

Накануне на сайте КГГА появилось сообщение о том, что департамент транспортной инфраструктуры КГГА, управление патрульной полиции в Киеве, коммунальная корпорация "Киевавтодор" и само КП провели комиссионное обследование улиц, где решением Киевсовета от октября 2018 года была предусмотрена возможность повышения скорости до 80 км/ч с 1 апреля до 1 ноября.

Обследование, по его словам, показало, что ни одна из 17 улиц, в том числе вышеуказанные семь, где ограничения вводились с 1 ноября 2020 года до 1 апреля 2021 года, не соответствует в полной мере необходимым критериям для разрешения на повышение скоростного режима.

В связи с этим власти отказались от того, чтобы разрешить там ездить со скоростью до 80 км/ч.

Согласно правилам дорожного движения, в населенных пунктах Украины движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч.