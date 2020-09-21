IT и Телеком 50 минут назад

Открыть подъезд смартфоном: в Киеве бесплатно оснастят "умными" технологиями 100 домов

Система smart home позволяет открывать ворота и подъезд смартфоном, иметь доступ к камерам видеонаблюдения и быть защищенным от непрошенных гостей благодаря распознаванию лиц и автономеров

Фото: Sebastian Scholz / Unsplash Фото: Sebastian Scholz / Unsplash
Фото: Sebastian Scholz / Unsplash

Украинский стартап OMO бесплатно оборудует технологиями smart home 100 жилых комплексов в Киеве. Об этом заявили в пресс-службе компании.

Такое решение руководство стартапа приняло в ответ на глобальную цифровизацию. "Команда стремится сделать столицу одним из самых защищенных и технологически продвинутых городов мира", — отметили в компании.

Кратко и по делу в Telegram

Там добавили, что технологии постепенно выходят за рамки смартфонов и носимых устройств и масштабируются на дома и целые города. Так, в США миллионы людей пользуются домашними камерами наблюдения с распознаванием лица, а каждый пятый житель Норвегии уже установил на дверь "умный" замок, который открывается с помощью смартфона.

В свою очередь, стартап ОМО разработал собственную экосистему "умного" многоквартирного дома. Она позволяет открыть ворота и подъезд смартфоном, иметь круглосуточный доступ к камерам видеонаблюдения и быть защищенным от непрошенных гостей благодаря распознаванию лиц и автомобильных номеров. В итоге пользователь получает надежную систему защиты, которая доступна здесь и сейчас — без заоблачных ценников и длительных подключений.

"Сейчас smart home системы воспринимаются как сложные и дорогие. Наша цель — сделать умное пространство доступным для всех, у кого есть смартфон.Мы готовы менять привычки людей в лучшую сторону уже сегодня. Проект "100 домов" призван показать, как быстро можно внедрить "умные" технологии в работу целого жилого комплекса. И как просто при этом жители смогут управлять своей безопасностью", — комментирует Грант Даян, сооснователь ОМО.

В рамках проекта OMO предлагает киевлянам оборудовать их многоквартирный дом такой системой. Для этого нужно собрать как минимум 20 подписей жильцов и отправить заявку компании. Сделать это можно двумя способами: через телеграм-бот или заполнив веб-форму.

Подавать заявки жильцы могут как от лица ОСББ, так и от инициативной группы. Затем стартап свяжется с управляющей компанией для согласования всех деталей проверки.

Первые 100 домов, которые обратятся в стартап, получат услугу и ее установку бесплатно до конца 2020 года. В домах установят:

• Систему управления входами в дом и на прилегающие территории. Жильцы смогут открывать двери подъезда, ворота, шлагбаумы с помощью смартфона и специального приложения от OMO.

Умное видеонаблюдение. ОМО установит камеры, видео с которых можно будет просматривать прямо на смартфоне. Кроме этого, они будут распознавать лица людей и номера автомобилей для более надежной защиты.

Систему безопасности. Установленные ОМО датчики будут оповещать пользователя о затоплении подвала или вторжении.

Таким образом первые 100 киевских домов будут соответствовать потребностям современного человека: управлению инфраструктурой с единого устройства и продвинутой безопасности. Проект продемонстрирует возможности smart технологий и в перспективе может стать драйвером цифровой трансформации всего города.

Читайте также:
В Киеве запустили интерактивную карту качества воздуха

"В отличие от других решений, с OMO жителям не нужно покупать индивидуальный хаб управления для своей квартиры. "Умные" устройства и датчики от разных производителей будут работать в одной экосистеме — достаточно выбрать необходимую услугу и подключиться к ней", — отмечает Вадим Сидоренко, основатель и СЕО ОМО.

"Мы создали ОМО для „умных" девайсов и автоматизируем пространство в масштабах городов и стран. Подключение многоэтажных домов к IoT-сети помогает значительно ускорить цифровизацию всего города в дальнейшем. Мы знаем как сделать smart home технологии доступным, поэтому запускаем проект с желанием превратить украинские города в самые защищенные в мире", — подчеркивает Грант Даян, сооснователь ОМО.

Отметим, экосистема ОМО состоит из центрального устройства (хаба), мобильного приложения, панели управления и облачного решения. На сегодняшний день она установлена в 350 домах в Украине, а также тестируется в зданиях в Тбилиси, Афинах, Сан-Диего и на Кипре. Количество активных пользователей превышает 4500 человек.

Команда стартапа. Фото: ОМО

Стартап ОМО основали в 2019 году украинские предприниматели Вадим Сидоренко и Грант Даян. Активная установка в домах началась в 2020 году. Сейчас над проектом работает 60 человек, главный офис находится в Киеве.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Дарницком районе Киева горит мусорная свалка, левый берег затянуло дымом (ФОТО, ВИДЕО)
В Дарницком районе Киева горит мусорная свалка, левый берег затянуло дымом (ФОТО, ВИДЕО)
"Будет трудно дышать": в Киевсовете предупредили киевлян об осенних смогах
"Будет трудно дышать": в Киевсовете предупредили киевлян об осенних смогах
Как максимально выгодно застраховать свой смартфон
Как максимально выгодно застраховать свой смартфон
Загрузка...
Новое видео
Чому кияни не готові до посилення карантину та прагнуть відновлення масових заходів / Delo.ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Украина — один из мировых лидеров по использованию секонд-хенда

  3. На киевском заводе Carlsberg прогремел взрыв (ФОТО)

  4. Кондитерская корпорация Roshen начала продавать молочные продукты

  5. Кругооборот "Укрнафты": что делать с самым крупным налоговым должником страны

Загрузка...