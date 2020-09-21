Открыть подъезд смартфоном: в Киеве бесплатно оснастят "умными" технологиями 100 домов

Украинский стартап OMO бесплатно оборудует технологиями smart home 100 жилых комплексов в Киеве. Об этом заявили в пресс-службе компании.

Такое решение руководство стартапа приняло в ответ на глобальную цифровизацию. "Команда стремится сделать столицу одним из самых защищенных и технологически продвинутых городов мира", — отметили в компании.

Там добавили, что технологии постепенно выходят за рамки смартфонов и носимых устройств и масштабируются на дома и целые города. Так, в США миллионы людей пользуются домашними камерами наблюдения с распознаванием лица, а каждый пятый житель Норвегии уже установил на дверь "умный" замок, который открывается с помощью смартфона.

В свою очередь, стартап ОМО разработал собственную экосистему "умного" многоквартирного дома. Она позволяет открыть ворота и подъезд смартфоном, иметь круглосуточный доступ к камерам видеонаблюдения и быть защищенным от непрошенных гостей благодаря распознаванию лиц и автомобильных номеров. В итоге пользователь получает надежную систему защиты, которая доступна здесь и сейчас — без заоблачных ценников и длительных подключений.

"Сейчас smart home системы воспринимаются как сложные и дорогие. Наша цель — сделать умное пространство доступным для всех, у кого есть смартфон.Мы готовы менять привычки людей в лучшую сторону уже сегодня. Проект "100 домов" призван показать, как быстро можно внедрить "умные" технологии в работу целого жилого комплекса. И как просто при этом жители смогут управлять своей безопасностью", — комментирует Грант Даян, сооснователь ОМО.

В рамках проекта OMO предлагает киевлянам оборудовать их многоквартирный дом такой системой. Для этого нужно собрать как минимум 20 подписей жильцов и отправить заявку компании. Сделать это можно двумя способами: через телеграм-бот или заполнив веб-форму.

Подавать заявки жильцы могут как от лица ОСББ, так и от инициативной группы. Затем стартап свяжется с управляющей компанией для согласования всех деталей проверки.

Первые 100 домов, которые обратятся в стартап, получат услугу и ее установку бесплатно до конца 2020 года. В домах установят:

• Систему управления входами в дом и на прилегающие территории. Жильцы смогут открывать двери подъезда, ворота, шлагбаумы с помощью смартфона и специального приложения от OMO.

• Умное видеонаблюдение. ОМО установит камеры, видео с которых можно будет просматривать прямо на смартфоне. Кроме этого, они будут распознавать лица людей и номера автомобилей для более надежной защиты.

• Систему безопасности. Установленные ОМО датчики будут оповещать пользователя о затоплении подвала или вторжении.

Таким образом первые 100 киевских домов будут соответствовать потребностям современного человека: управлению инфраструктурой с единого устройства и продвинутой безопасности. Проект продемонстрирует возможности smart технологий и в перспективе может стать драйвером цифровой трансформации всего города.

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"В отличие от других решений, с OMO жителям не нужно покупать индивидуальный хаб управления для своей квартиры. "Умные" устройства и датчики от разных производителей будут работать в одной экосистеме — достаточно выбрать необходимую услугу и подключиться к ней", — отмечает Вадим Сидоренко, основатель и СЕО ОМО.

"Мы создали ОМО для „умных" девайсов и автоматизируем пространство в масштабах городов и стран. Подключение многоэтажных домов к IoT-сети помогает значительно ускорить цифровизацию всего города в дальнейшем. Мы знаем как сделать smart home технологии доступным, поэтому запускаем проект с желанием превратить украинские города в самые защищенные в мире", — подчеркивает Грант Даян, сооснователь ОМО.

Отметим, экосистема ОМО состоит из центрального устройства (хаба), мобильного приложения, панели управления и облачного решения. На сегодняшний день она установлена в 350 домах в Украине, а также тестируется в зданиях в Тбилиси, Афинах, Сан-Диего и на Кипре. Количество активных пользователей превышает 4500 человек.

Команда стартапа. Фото: ОМО

Стартап ОМО основали в 2019 году украинские предприниматели Вадим Сидоренко и Грант Даян. Активная установка в домах началась в 2020 году. Сейчас над проектом работает 60 человек, главный офис находится в Киеве.