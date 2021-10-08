Pandora Papers: американские юристы помогли китайцам купить акции "Мотор Сич"

Американская юридическая компания DLA Piper разрабатывала для китайских инвесторов стратегию покупки через офшоры контрольного пакета акций "Мотор Сич". Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на расследование Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), основанного на документах Pandora Papers.

Как говорится в расследовании, основную массу акций купили офшорные компании, принадлежащие четырем гражданам Китая. Они не являются известными предпринимателями, однако имеют связи с компаниями, которые по частям покупали акции "Мотор Сич".

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Всего через сеть офшорных компаний четыре гражданина Китая купили акций украинской компании на $407 млн из общей суммы сделки в около $500 млн.

Отмечается, что финансирование сделки на сумму $500 млн обеспечил государственный Китайский банк развития, который является каналом экономической стратегии китайского правительства.

Как выяснилось, три офшорные компании, Skyrizon Aircraft Holdings (Британские Виргинские о-ва) и кипрские Reckoner Investment и Argio Investment, должны приобрести шесть офшорных компаний, которые вместе владеют контрольным пакетом акций "Мотор Сич".

Отмечается, что на документах DLA Piper нет официальных подписей этой юркомпании, но реальные события с акциями развивались по плану, прописанному американскими юристами. Несмотря на то, что DLA Piper продала свое украинское представительство, она до сих пор числится среди трех юрфирм, представляющих Beijing Skyrizon Aviation, и подает заявки на возврат замороженных украинским правительством активов.

Также OCCRP привела структуру собственности покупателя контрольного пакета "Мотор Сич".

Так, аэрокосмическая компания Beijing Skyrizon контролируется предпринимателями Ван Цзином и Ду Тао.

По данным расследования, Skyrizon приобрел только 9,99% акций через дочернюю компанию Skyrizon Aircraft Holdings.

Granum Corporation, зарегистрированная в Панаме, купила еще 9,3% "Мотор Сич", но OCCRP не нашла явных связей этого покупателя с основным китайским инвестором.

Как сообщалось, 23 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о возвращении "Мотор Сичи" государству.

Позже суд арестовал 100% акций компании, контроль над которой в течение последних 5 лет пытались установить китайские инвесторы, связанные с фирмой Skyrizon Aircraft Holdings.

До этого указами от 28 и 29 января Зеленский ввел санкции против ряда компаний, аффилированных с китайской госкорпорацией Skyrizon, в свое время сконцентрировавшей большинство акций "Мотор Сичи", и трех их представителей-граждан Китая. Две из этих компаний подали иски в Верховный суд.

Также в правительстве Украины заявили, что не планирует добиваться национализации завода "Мотор Сич".