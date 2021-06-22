Власти Украины не намерены национализировать завод "Мотор Сич" — вице-премьер

Правительство Украины не планирует добиваться национализации завода "Мотор Сич", речь идет, скорее, об установлении контроля со стороны государства.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в комментарии Uaprom.info.

"Мы не говорим о национализации. Речь идет о контроле государства над стратегическим предприятием", — уточнил министр.

По словам Уруского, для установления контроля над предприятием государство может войти в его капитал.

"Я думаю, что будет проведена докапитализация "Мотор Сичи", и в конечном итоге контрольный пакет акций будет у государства. Это все пока в стадии обсуждения и анализа", — добавил вице-премьер.

При этом он выразил сомнение относительно участия государственного концерна "Укроборонпром" в управлении заводом, ссылаясь на то, что концерн сам находится в стадии трансформации.

Ранее в партии "Слуга народа" говорили о подготовке законопроекта о национализации предприятия.

Напомним, после заседания СНБО 11 марта Данилов заявил, что на нем было принято решение о возвращении в собственность государства ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) "в ближайшее время законным конституционным способом".

Как сообщалось, 23 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о возвращении "Мотор Сичи" государству.

Позже суд арестовал 100% акций компании, контроль над которой в течение последних 5 лет пытались установить китайские инвесторы, связанные с фирмой Skyrizon Aircraft Holdings.

До этого указами от 28 и 29 января Зеленский ввел санкции против ряда компаний, аффилированных с китайской госкорпорацией Skyrizon, в свое время сконцентрировавшей большинство акций "Мотор Сичи", и трех их представителей-граждан Китая. Две из этих компаний подали иски в Верховный суд.