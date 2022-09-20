Переграти війну: як в умовах воєнного часу PIN-UP UKRAINE організувала допомогу українцям та підтримала своїх працівників

Попри війну, компанії PIN-UP UKRAINE вдалося зберегти свій колектив в Україні та навіть створити нові робочі місця. Щоб підтримати державу в час війни та внутрішніх переселенців компанія створила гуманітарний штаб, а також надає підтримку своїм працівникам, котрі на час війни вирішили присвятити себе волонтерству, або вступили до лав ЗСУ чи ТрО.

В часи карантинних обмежень під час пандемії COVID-19 PIN-UP UKRAINE перебудувала свої бізнес-процеси, що суттєво полегшило адаптацію до умов воєнного часу. З початком повномасштабної військової агресії компанія допомагала своїм співробітникам евакуюватися з районів активний бойових дій, знаходила їм житло у більш безпечних регіонах, а також надавала своїм працівникам допомогу їжею, ліками та грошима.

Ми розпитали PIN-UP UKRAINE про те, у чому полягає секрет її стійкості та які рішення виявилися найбільш вдалими в умовах воєнного часу.

Ми вистояли й не плануємо зупинятися

За словами Ігоря Зотько, СОО PIN-UP UKRAINE команда до останнього не вірила, що війна розпочнеться. Проте досвід ковідної кризи навчив компанію бути адаптивною та гнучкою, тому вплив війни на організацію робочого процесу виявився не критичним.

Що стосується бізнесу, то ми маємо досить стійку структуру й команду професіоналів, нам вдалося уникнути закриття проєктів, скорочень персоналу, заробітної плати. До того ж PIN-UP UKRAINE гарантував збереження робочих місць та стабільну виплату зарплати в повному обсязі тим колегам, які пішли захищати Україну або вирішили займатись волонтерством Ігор Зотько СОО PIN-UP UKRAINE

Крім цього, PIN-UP Ukraine, як представник ліцензійного ігорного бізнесу продовжує підтримувати економіку держави й сплачує всі податки та внески в державний бюджет. України. Тільки за ліцензію цього року було внесено 23,4 млн гривень.

PIN-UP UKRAINE допоміг з перевозкою дітей з Ірпеня, Бучі, Бородянки та Гостомеля до Італії на реабілітацію. Проект був реалізований спільно з Центром взаємодопомоги «Save Ukraine»

За словами Ігоря Зотько, у перші дні війни співробітники потребували моральної підтримки.

PIN-UP Ukraine є компанією, яка, перш за все, цінує свою команду, тому однією з пріоритетних задач на початку війни для нас була безпека наших працівників. Ми розуміли, що в цей нелегкий для усіх українців час ми мали надати нашим співробітникам підтримку й відчуття захищеності. Ми цілодобово були на зв’язку з командою, допомагали співробітникам із пошуком житла, забезпеченням ліками й продуктами, а також планово й позапланово виплачували зарплату Ігор Зотько СОО PIN-UP UKRAINE

Він зазначає, що з початком війни в компанії ще більш актуальним стало здоров'я співробітників - тому в PIN-UP UKRAINE продовжує діяти медичне страхування, а також працює корпоративний психолог, який завжди готовий надати допомогу кожному співробітнику.

За словами Ігоря Зотько, з першого дня війни в компанії не припинявся процес рекрутингу. Сьогодні не всі співробітники знаходяться в Україні, дехто працює віддалено з-за кордону, а декого було вивезено з районів активних бойових дій в більш безпечні райони держави.

Для нашої спільної перемоги

Як і мільйони інших українців працівники PIN-UP роблять свій внесок в наближення перемоги та підтримку України. Деякі співробітники воюють на фронті, а частина - присвятили себе волонтерству. Решта команди допомагає державі на місцях, працюючи та наповнюючи бюджет податками.

З початком повномасштабного вторгнення PIN-UP UKRAINE організувала власний гуманітарний штаб та витратила на гуманітарну підтримку держави та українців понад 27,3 млн гривень. На ці гроші було закуплено 270 тонн гуманітарної допомоги, котру розвозили по областях де велися активні бойові дії. В цьому компанія співпрацювала з військово-цивільними адміністраціями. Гуманітарну допомогу у вигляді харчів, медикаментів, одягу та інших продуктів першої необхідності розподіляли в спеціалізованих гуманітарних центрах Донецької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

Крім цього одним з важливих напрямків волонтерства для PIN-UP UKRAINE стала співпраця з лікарнями - була надана допомога Національній дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит, клінічній лікарні “Феофанії”, Харківському перинатальному центру та лікарням Миколаєва і Бучі.

PIN-UP UKRAINE підтримує також ініціативи співробітників, котрі на час війни вирішили повністю присвятити себе волонтерству. Однією з них є Марина Федорова, котра розпочала свою волонтерську діяльність в Івано-Франківську, невдовзі після того, як відправила свою родину за кордон.

“Вже через кілька годин я перетинала український кордон на мікроавтобусі з гуманітаркою. Спочатку в нашій громадській організації “Рух опору і допомоги” на базі Івано-Франківського драматичного театру ми відправляли гуманітарну допомогу волонтерам у Харків, Миколаїв, Тростянець. Також прямо на камерній сцені театру роздавали продуктові набори та засоби гігієни внутрішньопереміщеним особам”, - каже Марина.

Марина Федорова - одна з найактивніших волонтерів PIN-UP UKRAINE. Невдовзі після початку війни дівчина вирішила зосередитися на допомозі нашим військовим.

З перших днів війни вона вирішила зосередитися на допомозі військовим, оскільки гуманітарна допомога цивільним йшла вагонами, а про хлопців на передовій думали менше. Марина збирала гроші й купувала все, на що приходили запити: авто, дрони, форма, взуття, ліхтарі та інші речі, що полегшують життя на фронті.

Ми продовжуємо допомагати нашим козакам виходячи на закордонні фонди. Для багатьох людей війна стала чимось далеким, чимось, від чого ми втомились і не хочемо помічати, багато людей забули, що б з нами було, якби наші ЗСУ не вибили ворога з Київщини, Чернігівщини та Сумщини. Я захищаю свою країну і роблю все, що можу на своєму місці, я так відчуваю, це моя особиста необхідність. Все це заради майбутнього, заради волі та свободи країни, в якій я хочу жити й ростити свого сина Марина Федорова волонтерка, співробітниця PIN-UP

Марина зазначає, що PIN-UP підтримував її волонтерську діяльність з першого дня війни, а без цієї підтримки займатися виключно волонтерством Марині було б складно: “Знаю, що серед нашої команди я така далеко не одна. Наразі я відчуваю себе частиною великої сім’ї - нашої нації й PIN-UP, який завжди підтримає!”