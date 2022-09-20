Переиграть войну: как в условиях военного времени PIN-UP UKRAINE организовала помощь украинцам и поддержала своих работников

Несмотря на войну, компании PIN-UP UKRAINE удалось сохранить свой коллектив в Украине и создать новые рабочие места. Чтобы поддержать государство во время войны и внутренних переселенцев, компания создала гуманитарный штаб, а также оказывает поддержку своим работникам, которые во время войны решили посвятить себя волонтерству, или вступили в ряды ВСУ или ТРО.

Во времена карантинных ограничений во время пандемии COVID-19 PIN-UP UKRAINE перестроила свои бизнес-процессы, что существенно облегчило адаптацию к условиям военного времени. С началом полномасштабной военной агрессии компания помогала своим сотрудникам эвакуироваться из районов активных боевых действий, находила им жилье в более безопасных регионах, а также оказывала своим работникам помощь едой, лекарствами и деньгами.

Мы расспросили PIN-UP UKRAINE о том, в чем заключается секрет ее устойчивости и какие решения оказались наиболее удачными в условиях военного времени.

Мы выстояли и не планируем останавливаться

По словам Игоря Зотько, СОО PIN-UP UKRAINE, команда до последнего не верила, что война начнется. Однако опыт ковидного кризиса научил компанию быть адаптивной и гибкой, поэтому влияние войны на организацию рабочего процесса оказалось не критическим .

Что касается бизнеса, то у нас достаточно устойчивая структура и команда профессионалов, нам удалось избежать закрытия проектов, сокращений персонала, заработной платы. К тому же, PIN-UP UKRAINE гарантировал сохранение рабочих мест и стабильную выплату зарплаты в полном объеме тем коллегам, которые пошли защищать Украину или решили заниматься волонтерством. Игорь Зотько СОО PIN-UP UKRAINE

Помимо этого, PIN-UP Ukraine, как представитель лицензионного игорного бизнеса, продолжает поддерживать экономику государства и платит все налоги и взносы в государственный бюджет Украины. Только за лицензию в этом году было внесено 23,4 млн. гривен.

PIN-UP UKRAINE помог перевезти детей из Ирпеня, Бучи, Бородянки и Гостомеля в Италию на реабилитацию. Проэкт был реализован совместно с Центром взаимопомощи «Save Ukraine»

По словам Игоря Зотько, в первые дни войны сотрудники нуждались в моральной поддержке.

PIN-UP Ukraine является компанией, которая прежде всего ценит свою команду, поэтому одной из приоритетных задач в начале войны для нас была безопасность наших работников. Мы понимали, что в это нелегкое для всех украинцев время мы должны предоставить нашим сотрудникам поддержку и чувство защищенности. Мы круглые сутки были на связи с командой, помогали сотрудникам с поиском жилья, обеспечением лекарствами и продуктами, а также планово и внепланово выплачивали зарплату. Игорь Зотько СОО PIN-UP UKRAINE

Он отмечает, что с началом войны в компании еще более актуальным стало здоровье сотрудников – поэтому в PIN-UP UKRAINE продолжает действовать медицинское страхование, а также работает корпоративный психолог, который всегда готов оказать помощь каждому сотруднику.

По словам Игоря Зотько, с первого дня войны в компании не прекращался процесс рекрутинга. Сегодня не все сотрудники находятся в Украине, некоторые работают удаленно из-за границы, а некоторые были вывезены из районов активных боевых действий в более безопасные районы страны.

Для нашей общей победы

Как и миллионы других украинцев, работники PIN-UP вносят свой вклад в приближение победы и поддержку Украины. Некоторые сотрудники воюют на фронте, а часть – посвятили себя волонтерству. Остальная часть команды помогает государству на местах, работая и наполняя бюджет налогами.

С началом полномасштабного вторжения PIN-UP UKRAINE организовала собственный гуманитарный штаб и потратила на гуманитарную поддержку государства и украинцев более 27,3 млн. гривен. На эти деньги было закуплено 270 тонн гуманитарной помощи, которую развозили по областям, где велись активные боевые действия. В этом компания сотрудничала с военно-гражданскими администрациями. Гуманитарную помощь в виде продовольствия, медикаментов, одежды и других продуктов первой необходимости распределяли в специализированных гуманитарных центрах Донецкой, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

Кроме этого, одним из важных направлений волонтерства для PIN-UP UKRAINE стало сотрудничество с больницами - была оказана помощь Национальной детской специализированной больнице Охматдет, клинической больнице "Феофании", Харьковскому перинатальному центру и больницам Николаева и Бучи.

PIN-UP UKRAINE поддерживает также инициативы сотрудников, которые во время войны решили полностью посвятить себя волонтерству. Одной из них является Марина Федорова, которая начала свою волонтерскую деятельность в Ивано-Франковске, вскоре после того, как отправила свою семью за границу.

“Уже через несколько часов я пересекала украинскую границу на микроавтобусе с гуманитаркой. Сначала в нашей общественной организации "Движение сопротивления и помощи" на базе Ивано-Франковского драматического театра мы отправляли гуманитарную помощь волонтерам в Харьков, Николаев, Тростянец. Также прямо на камерной сцене театра раздавали продуктовые наборы и средства гигиены внутриперемещенным лицам», – говорит Марина.

Марина Федорова – одна из самых активных волонтеров PIN-UP UKRAINE. Вскоре после начала войны девушка решила сосредоточиться на помощи наших военных.

С первых дней войны она решила сосредоточиться на помощи военным, поскольку гуманитарная помощь гражданским шла вагонами, а о ребятах на передовой думали меньше. Марина собирала деньги и покупала все, на что приходили запросы: авто, дроны, форма, обувь, фонари и другие вещи, облегчающие жизнь на фронте .

Мы продолжаем помогать нашим козакам, выходя на зарубежные фонды. Для многих людей война стала чем-то далеким, чем-то, от чего мы устали и не хотим замечать, многие забыли, что бы с нами было, если бы наши ВСУ не выбили врага из Киевщины, Черниговщины и Сумщины. Я защищаю свою страну и делаю все, что могу на своем месте, я так чувствую, это моя личная необходимость. Все это ради будущего, воли и свободы страны, в которой я хочу жить и растить своего сына Марина Федорова волонтер, сотрудница PIN-UP

Марина отмечает, что PIN-UP поддерживал ее волонтерскую деятельность с первого дня войны, а без этой поддержки заниматься исключительно волонтерством Марине было бы сложно: «Знаю, что в нашей команде я такая далеко не одна. Сейчас я чувствую себя частью большой семьи - нашей нации и PIN-UP, который всегда поддержит!”