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- Бизнес-фронт
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- Бизнес
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Переиграть войну: как в условиях военного времени PIN-UP UKRAINE организовала помощь украинцам и поддержала своих работников
Несмотря на войну, компании PIN-UP UKRAINE удалось сохранить свой коллектив в Украине и создать новые рабочие места. Чтобы поддержать государство во время войны и внутренних переселенцев, компания создала гуманитарный штаб, а также оказывает поддержку своим работникам, которые во время войны решили посвятить себя волонтерству, или вступили в ряды ВСУ или ТРО.
Во времена карантинных ограничений во время пандемии COVID-19 PIN-UP UKRAINE перестроила свои бизнес-процессы, что существенно облегчило адаптацию к условиям военного времени. С началом полномасштабной военной агрессии компания помогала своим сотрудникам эвакуироваться из районов активных боевых действий, находила им жилье в более безопасных регионах, а также оказывала своим работникам помощь едой, лекарствами и деньгами.
Мы расспросили PIN-UP UKRAINE о том, в чем заключается секрет ее устойчивости и какие решения оказались наиболее удачными в условиях военного времени.
Мы выстояли и не планируем останавливаться
По словам Игоря Зотько, СОО PIN-UP UKRAINE, команда до последнего не верила, что война начнется. Однако опыт ковидного кризиса научил компанию быть адаптивной и гибкой, поэтому влияние войны на организацию рабочего процесса оказалось не критическим .Подписывайтесь на наш YouTube канал
Помимо этого, PIN-UP Ukraine, как представитель лицензионного игорного бизнеса, продолжает поддерживать экономику государства и платит все налоги и взносы в государственный бюджет Украины. Только за лицензию в этом году было внесено 23,4 млн. гривен.
По словам Игоря Зотько, в первые дни войны сотрудники нуждались в моральной поддержке.
Он отмечает, что с началом войны в компании еще более актуальным стало здоровье сотрудников – поэтому в PIN-UP UKRAINE продолжает действовать медицинское страхование, а также работает корпоративный психолог, который всегда готов оказать помощь каждому сотруднику.
По словам Игоря Зотько, с первого дня войны в компании не прекращался процесс рекрутинга. Сегодня не все сотрудники находятся в Украине, некоторые работают удаленно из-за границы, а некоторые были вывезены из районов активных боевых действий в более безопасные районы страны.
Для нашей общей победы
Как и миллионы других украинцев, работники PIN-UP вносят свой вклад в приближение победы и поддержку Украины. Некоторые сотрудники воюют на фронте, а часть – посвятили себя волонтерству. Остальная часть команды помогает государству на местах, работая и наполняя бюджет налогами.
С началом полномасштабного вторжения PIN-UP UKRAINE организовала собственный гуманитарный штаб и потратила на гуманитарную поддержку государства и украинцев более 27,3 млн. гривен. На эти деньги было закуплено 270 тонн гуманитарной помощи, которую развозили по областям, где велись активные боевые действия. В этом компания сотрудничала с военно-гражданскими администрациями. Гуманитарную помощь в виде продовольствия, медикаментов, одежды и других продуктов первой необходимости распределяли в специализированных гуманитарных центрах Донецкой, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.
Кроме этого, одним из важных направлений волонтерства для PIN-UP UKRAINE стало сотрудничество с больницами - была оказана помощь Национальной детской специализированной больнице Охматдет, клинической больнице "Феофании", Харьковскому перинатальному центру и больницам Николаева и Бучи.
PIN-UP UKRAINE поддерживает также инициативы сотрудников, которые во время войны решили полностью посвятить себя волонтерству. Одной из них является Марина Федорова, которая начала свою волонтерскую деятельность в Ивано-Франковске, вскоре после того, как отправила свою семью за границу.
“Уже через несколько часов я пересекала украинскую границу на микроавтобусе с гуманитаркой. Сначала в нашей общественной организации "Движение сопротивления и помощи" на базе Ивано-Франковского драматического театра мы отправляли гуманитарную помощь волонтерам в Харьков, Николаев, Тростянец. Также прямо на камерной сцене театра раздавали продуктовые наборы и средства гигиены внутриперемещенным лицам», – говорит Марина.
С первых дней войны она решила сосредоточиться на помощи военным, поскольку гуманитарная помощь гражданским шла вагонами, а о ребятах на передовой думали меньше. Марина собирала деньги и покупала все, на что приходили запросы: авто, дроны, форма, обувь, фонари и другие вещи, облегчающие жизнь на фронте .
Марина отмечает, что PIN-UP поддерживал ее волонтерскую деятельность с первого дня войны, а без этой поддержки заниматься исключительно волонтерством Марине было бы сложно: «Знаю, что в нашей команде я такая далеко не одна. Сейчас я чувствую себя частью большой семьи - нашей нации и PIN-UP, который всегда поддержит!”