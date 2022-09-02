- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
PIN-UP Ukraine сплатила 23,4 млн грн за ліцензію у 2022 році
В умовах воєнного стану PIN-UP Ukraine, що є одним із представників легального грального бізнесу України, перерахувала до державного бюджету 23,4 млн грн ліцензійного збору.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Гральний бізнес підтримує економіку України й сплачує щорічні платежі за ліцензії попри можливість відстрочки через повномасштабну війну Росії проти України.
"Сьогодні економіка України зазнає втрат через повномасштабне вторгнення рф. PIN-UP Ukraine, як один із лідерів на ринку ліцензійного казино України, не припиняв свою діяльність в онлайн-сегменті ринку азартних ігор та справно сплачує щорічні платежі за ліцензії. Команда PIN-UP Ukraine і надалі підтримуватиме економіку України", – прокоментував COO PIN-UP Ukraine Ігор Зотько.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У 2021 році компанія PIN-UP Ukraine сплатила до державного бюджету ліцензійний збір на суму 23,4 млн грн.
Нагадаємо, за даними Комісії з азартних ігор і лотерей цьогоріч за перші пів року від сплати за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і випуск та проведення лотерей до бюджету вже надійшло 746,94 млн грн.