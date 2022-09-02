PIN-UP Ukraine сплатила 23,4 млн грн за ліцензію у 2022 році

В умовах воєнного стану PIN-UP Ukraine, що є одним із представників легального грального бізнесу України, перерахувала до державного бюджету 23,4 млн грн ліцензійного збору.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

Гральний бізнес підтримує економіку України й сплачує щорічні платежі за ліцензії попри можливість відстрочки через повномасштабну війну Росії проти України.

"Сьогодні економіка України зазнає втрат через повномасштабне вторгнення рф. PIN-UP Ukraine, як один із лідерів на ринку ліцензійного казино України, не припиняв свою діяльність в онлайн-сегменті ринку азартних ігор та справно сплачує щорічні платежі за ліцензії. Команда PIN-UP Ukraine і надалі підтримуватиме економіку України", – прокоментував COO PIN-UP Ukraine Ігор Зотько.

У 2021 році компанія PIN-UP Ukraine сплатила до державного бюджету ліцензійний збір на суму 23,4 млн грн.

Нагадаємо, за даними Комісії з азартних ігор і лотерей цьогоріч за перші пів року від сплати за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і випуск та проведення лотерей до бюджету вже надійшло 746,94 млн грн.