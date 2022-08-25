Понад 26 млн грн PIN-UP Ukraine направила на гуманітарні цілі

Ліцензійне казино PIN-UP Ukraine від початку повномасштабного вторгнення Росії направила на підтримку українців понад 26 млн грн. Серед пріоритетних напрямків – закупівля продуктових наборів для українців і допомога медичним установам.

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Разом з волонтерами та військово-цивільними адміністраціями організована передача допомоги в регіони. Команда PIN-UP Ukraine закупила 264 тони продуктів для жителів областей, де ведуться активні бойові дії (Донецька, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області). Також налагоджена видача продуктів першої необхідності в спеціалізованих гуманітарних центрах країни.

Команда PIN-UP Ukraine продовжує підтримувати лікарні та поліклініки. Зокрема за час війни допомогу отримали: НДСЛ «Охматдит», Клінічна лікарня «Феофанія», Харківський перинатальний центр та лікарні Миколаєва.

«Сьогодні допомога державі – це один з пріоритетів команди PIN-UP Ukraine. Ми впевнені, що відповідальність за майбутнє країни на кожному з нас, тому бізнес має підтримувати державу й інвестувати в її майбутнє», – прокоментував COO PIN-UP Ukraine Ігор Зотько.