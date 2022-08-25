Более 26 млн грн PIN-UP Ukraine направила на гуманитарные цели

Лицензионное казино PIN-UP Ukraine с начала полномасштабного вторжения России направило в поддержку украинцев более 26 млн грн. Среди приоритетных направлений – закупка продуктовых наборов для украинцев и помощь медицинским учреждениям.

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Вместе с волонтерами и военно-гражданскими администрациями организована передача помощи в регионы. Команда PIN-UP Ukraine закупила 264 тонн продуктов для жителей областей, где ведутся активные боевые действия (Донецкая, Киевская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области). Также отлажена выдача продуктов первой необходимости в специализированных гуманитарных центрах страны.

Команда PIN-UP Ukraine продолжает поддерживать больницы и поликлиники. В частности, за время войны помощь получили: НДСЛ «Охматдет», Клиническая больница «Феофания», Харьковский перинатальный центр и больницы Николаева.

«Сегодня помощь государству – это один из приоритетов команды PIN-UP Ukraine. Мы уверены, что ответственность за будущее страны на каждом из нас, поэтому бизнес должен поддерживать государство и инвестировать в его будущее», – прокомментировал COO PIN-UP Ukraine Игорь Зотько.