Почему не работают санкции против российского бизнеса в Украине: кейс Wildberries

Российский маркетплейс Wildberries начал свою работу в Украине год назад. И его запуск сопровождался скандалом: на страницах пользователи обнаружили сотни позиций с запрещенной в Украине символикой — одежду с гербами СССР, изображения "вежливых людей" и принты Владимира Путина. Поэтому после информационной шумихи компания в срочном порядке начала эти товары с сайта удалять.

Тем не менее, уже в первые дни работы Wildberries в Украине Кабмин начал разрабатывать предложения по введению санкций против них. Но трехгодичный запрет на ведение бизнеса Wildberries в Украине Владимир Зеленский утвердил лишь в июле 2021 года. Однако российский ритейлер до сих пор продолжает благополучно работать.

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Delo.ua выяснило, почему не действуют санкции против Wildberries.

Скандальный старт в Украине и первые предпосылки для введения санкций

Wildberries — крупнейший игрок на рынке e-commerce в России. Основатели маркетплейса — Татьяна и Владислав Бакальчук, которые в 2021 году возглавили рейтинг богатейших семей России по версии российского издания Forbes. По оценке издания, состояние семьи составляет $13,1 миллиарда. При этом 99% доли в бизнесе принадлежит Татьяне Бакальчук, а ее супругу — всего 1%.

Российские власти открыто поддерживают Wildberries. Так, в 2019 году тогдашний глава налоговой службы Михаил Мишустин объявил, что Wildberries станет первой компанией, которая перейдет на систему налогового мониторинга (когда компания предоставляет удаленный доступ к своим учетным данным, данным внутреннего контроля и информации о налоговых рисках. — Прим. Delo.ua). А в 2020 году уже сама Татьяна Бакальчук попросила Владимира Путина поддержать создание технопарков для малого и среднего бизнеса в России.

В Украине компания открыла свое представительство еще в 2014 году, но запуск сайта состоялся лишь 6 лет спустя. И в считанные часы после запуска пользователи обнаружили на маркетплейсе сотни наименований товаров с запрещенной в Украине символикой: принты герба РФ, портреты Путина, футболки с медведями в ушанках со звездой, чехлы для смартфонов с российским гербом и прочее.

После этого Кабмин приступил к разработке предложений по введению санкций против Wildberries в Украине. Их ввели в 2021 году, и под запрет попали юридические лица Wildberries в России, Украине, Беларуси, Польше, Казахстане, Киргизии и Армении, в том числе и семья Бакальчук. По решению СНБО должны быть заблокированы активы Wildberries, прекращено движение товаров на территории Украины, запрещен вывод капитала из Украины и передача технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности. Также под санкции попал международный интернет-магазин wildberries.ru. Но пока все это происходит только на словах — в Украине до сих пор есть возможность зайти на wildberries.ru без подключения через VPN.

Скриншот страницы онлайн-магазина wildberries.ru

Также продолжает свою работу украинская версия wildberries.ua.

Скриншот страницы онлайн-магазина wildberries.ua

Почему не работают санкции

По словам ​​политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, санкции усложняют работу бизнеса, но он всегда находит пути обхода. Чтобы запретить работу интернет-магазинов, необходимо постоянно отслеживать смену структуры компании, юридических лиц и места деятельности. И при попытке компании обойти ограничения нужно модернизировать санкции и вводить их уже в отношении новой структуры.

"Потребительское сообщество довольно, что против российских компаний вводят санкции, запрещая им работать на территории Украины. Но чтобы избежать ограничений, эти компании сразу делают перерегистрацию на других собственников или юридических лиц. Также нельзя исключать, что правоохранительные органы или люди, принимающие решение о санкциях, ведут закулисный разговор с собственниками бизнеса о том, будут ли они действовать или останутся просто флажком", — считает Бортник.

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Политолог добавил: исходя из мировой практики санкции не являются эффективным инструментом, если их не модернизировать. И из всех стран более-менее эффективно с ними работают только США, а все остальные санкционные модели — только политические сигналы, а не способ ограничений.

"С одной стороны, мы хотим запретить работу российских компаний, а с другой — просим "Газпром" продлить транзит газа. Это большая и бессмысленная глупость. Мне кажется, что российские компании, работающие в Украине, нужно обложить большим налогом и военным сбором. Если украинцы платят 1,5%, пусть российские компании платят условно 15%. Это помогло бы усилить военную безопасность страны и наполнить государственный бюджет. Это эффективнее, чем коррумпированная политика в виде санкций", — отметил Руслан Бортник.

​​Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игорь Тышкевич объяснил, что для введения санкций нужно собрать доказательную базу и данные о владельце интернет-площадки. Однако даже с санкциями запретить работу онлайн-площадки практически невозможно.

"Если магазин (структура) находится внутри страны, можно заблокировать финансовые транзакции. Если он находится и ведет деятельность за пределами страны, сложно представить, каким образом можно заблокировать его работу, ведь невозможно заблокировать счета, которые находятся не в Украине", — отметил Тышкевич.

Если речь идет о торговых площадках, например, как Ebay или AliExpress, не имеющих никаких торговых обязательств перед Украиной, блокировать, по словам эксперта, вообще нечего.

"Санкции — это очень красивое слово, но за ним стоит конкретная цель и действие в отношении юридического лица, магазинов, их хозяйственной или иной деятельности. Если мы говорим о блокировке активов, то Украина не имеет права и не может заблокировать активы в другом государстве", — подчеркнул Тышкевич.

По словам эксперта, в подобной ситуации логика санкций в другом — принести убытки бизнесу. Поэтому единственное, что может сделать Украина, это усложнить жизнь российскому бизнесу, работающему в нашей стране. Однако, если есть политическое решение о том, что этот бизнес существует даже под санкциями, то он и дальше будет существовать.

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Год назад Delo.ua рассказывало о том, что нужно, чтобы заблокировать работу российского ритейлера в Украине. Тогда эксперты объяснили, что самый эффективный путь блокировки — решение СНБО. Но на практике оказалось, что даже после решения СНБО российский маркетплейс продолжает работать.

При этом в Wildberries заявили, что ограничения могут оказать негативное влияние на представителей малого бизнеса Украины, ведь российский маркетплейс для них — одна из самых популярных торговых платформ. По данным Wildberries, объем продаж товаров украинского производства за последний год на их онлайн-платформе превысил 1,1 млрд рублей (более 400 млн гривен).

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua