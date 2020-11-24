IT и Телеком 1 час назад

Почти 2 млн украинцев впервые получили доступ к мобильному интернету в 2020, — Минцифры

В планах — подключить 95% украинцев к скоростному интернету в течении 3 лет, чтобы они могли использовать государственные услуги онлайн

Александр Комаров, Ольга Устинова, Дмитрий Дзябура, Александр Животовский, Михаил Федоров Александр Комаров, Ольга Устинова, Дмитрий Дзябура, Александр Животовский, Михаил Федоров
Александр Комаров, Ольга Устинова, Дмитрий Дзябура, Александр Животовский, Михаил Федоров

5,4 миллионов украинцев с июля по ноябрь 2020 года впервые подключились к 4G. 1,7 миллиона человек вообще впервые получили доступ к мобильному интернету. Об этом во время совместного брифинга Министерства цифровой трансформации с операторами мобильной связи заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает пресс-служба ведомства.

Процесс обмена частотами, который позволит ускорить внедрение 4G в городах, селах и на дорогах, должен закончится до 1 декабря. "Одна из наших целей — покрыть мобильным интернетом территорию Украины. Невозможно построить цифровое государство, если каждый украинец не будет иметь доступ к качественному интернету. Для нас важно, чтобы у каждого украинца были равные права, чтобы… каждый имел возможность пользоваться государственными услугами онлайн", — сказал Федоров. 

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Цель Минцифры — дать доступ к скоростному интернету 95% украинцев в течении 3 лет и покрыть все автодороги национального значения в течении 4 лет. Диапазон 900 мегагерц стал доступен для обмена частот в июне. 

"Мы начали историю запуска LTE на частотах 900 МГц летом 2018 года. Сложность заключалась в отсутствии свободніх частот в 900 диапазоне, которые при этом были неравномерно распределены между операторами. Благодаря эффективной работе операторов, министерства и регулятора имеем успешные результаты покрытия мобильным интернетом территории и населения Украины", — сказал глава Нацкомиссии по регулированию связи и информатизации Александр Животовский

Так, только в ноябре операторы подключили к сетям четвертого поколения 2244 населенных пункта. В 635 населенных пунктах 4G появился впервые. В целом же, около 203 тысяч украинцев впервые получили новый стандарт связи именно в ноябре. В целом же по стране более 20 тысяч городов и сел уже подключены к 4G. 

"4G сеть "Киевстар" уже доступна для 85% населения страны. В целом наши темпы строительства 4G намного опережают даже европейские. До показателя в 85% в странах ЕС шли в среднем пять лет, а "Киевстар" понадобилось менее трех лет", — сказал президент "Киевстар" Александр Комаров

"После запуска LTE-900 МГц скорость выросла и сейчас составляет в среднем 4,4 Мбит/с на пользователя, что в 2,2 раза выше, чем требуют лицензионные условия. Мы вместе открываем, по сути, безграничные возможности для онлайн образования, медицины, досуга, что особенно важно в условиях карантина. А также это стимулирует развитие предпринимательства и экономики в целом", — сказала Ольга Устинова, СЕО "Vodafone Украина".

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"900-й стандарт предоставляет возможность обеспечить скоростным мобильным интернетом те населенные пункты, где еще несколько лет назад это было невозможно сделать. С начала развертывания сети 4G компания lifecell обеспечила доступ к технологии более 25 млн абонентов в 6336 населенных пунктах, и до конца года еще 834 населенных пункта получат 4G", — сказал Дмитрий Дзябура, директор по продажам и отношениям с клиентами lifecell. 

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