Почти 2 млн украинцев впервые получили доступ к мобильному интернету в 2020, — Минцифры

5,4 миллионов украинцев с июля по ноябрь 2020 года впервые подключились к 4G. 1,7 миллиона человек вообще впервые получили доступ к мобильному интернету. Об этом во время совместного брифинга Министерства цифровой трансформации с операторами мобильной связи заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает пресс-служба ведомства.

Процесс обмена частотами, который позволит ускорить внедрение 4G в городах, селах и на дорогах, должен закончится до 1 декабря. "Одна из наших целей — покрыть мобильным интернетом территорию Украины. Невозможно построить цифровое государство, если каждый украинец не будет иметь доступ к качественному интернету. Для нас важно, чтобы у каждого украинца были равные права, чтобы… каждый имел возможность пользоваться государственными услугами онлайн", — сказал Федоров.

Цель Минцифры — дать доступ к скоростному интернету 95% украинцев в течении 3 лет и покрыть все автодороги национального значения в течении 4 лет. Диапазон 900 мегагерц стал доступен для обмена частот в июне.

"Мы начали историю запуска LTE на частотах 900 МГц летом 2018 года. Сложность заключалась в отсутствии свободніх частот в 900 диапазоне, которые при этом были неравномерно распределены между операторами. Благодаря эффективной работе операторов, министерства и регулятора имеем успешные результаты покрытия мобильным интернетом территории и населения Украины", — сказал глава Нацкомиссии по регулированию связи и информатизации Александр Животовский.

Так, только в ноябре операторы подключили к сетям четвертого поколения 2244 населенных пункта. В 635 населенных пунктах 4G появился впервые. В целом же, около 203 тысяч украинцев впервые получили новый стандарт связи именно в ноябре. В целом же по стране более 20 тысяч городов и сел уже подключены к 4G.

"4G сеть "Киевстар" уже доступна для 85% населения страны. В целом наши темпы строительства 4G намного опережают даже европейские. До показателя в 85% в странах ЕС шли в среднем пять лет, а "Киевстар" понадобилось менее трех лет", — сказал президент "Киевстар" Александр Комаров.

"После запуска LTE-900 МГц скорость выросла и сейчас составляет в среднем 4,4 Мбит/с на пользователя, что в 2,2 раза выше, чем требуют лицензионные условия. Мы вместе открываем, по сути, безграничные возможности для онлайн образования, медицины, досуга, что особенно важно в условиях карантина. А также это стимулирует развитие предпринимательства и экономики в целом", — сказала Ольга Устинова, СЕО "Vodafone Украина".

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"900-й стандарт предоставляет возможность обеспечить скоростным мобильным интернетом те населенные пункты, где еще несколько лет назад это было невозможно сделать. С начала развертывания сети 4G компания lifecell обеспечила доступ к технологии более 25 млн абонентов в 6336 населенных пунктах, и до конца года еще 834 населенных пункта получат 4G", — сказал Дмитрий Дзябура, директор по продажам и отношениям с клиентами lifecell.