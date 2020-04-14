Новости компаний 1 час назад

Помощь компании Miraton в период эпидемии: #ПідтримуюЛікарів

Противостояние распространению COVID-19 — общая задача всех украинцев. Интернет-магазин модной обуви "Миратон" подключился к акции #ПідтримуюЛікарів, закупив для больниц средства индивидуальной защиты и медикаменты

Помощь компании Miraton в период эпидемии: #ПідтримуюЛікарів Помощь компании Miraton в период эпидемии: #ПідтримуюЛікарів

Украинцы давно знают, где купить обувь, но компания "Миратон" не осталась в стороне и тогда, когда COVID-19 пришел в нашу страну. Украинские бизнесмены научились ориентироваться в нуждах своих земляков и потребностях медиков. Социальная помощь большого и малого бизнеса повышает шансы медицины справиться с пандемией в кратчайшие сроки.

Как справиться с коронавинусом

Компания Miraton специализируется на продаже трендовой обуви аксессуаров. В сложный для Украины момент присоединилась к флешмобу #ПідтримуюЛікарів. Сотрудники записали видео-обращение к украинским врачам, где выразили свою благодарность. Слова представители бренда подтвердили непосредственными действиями, подключившись к благотворительной помощи одесским больницам.

Кратко и по делу в Telegram

Участие представителей украинского бизнеса в акции #ПідтримуюЛікарів

Миратон не только продает обувь и аксессауры, компания занимает социально-ответственную позицию, заботясь об украинцах. Когда понадобилась помощь в борьбе с коварной инфекцией, собственник ТМ "Миратон" закупил для персонала одесских больниц СИЗ и медикаменты для лечения заразившихся опасным вирусом.

Социальная помощь Миратон

Медицинские учреждения уже получили:

  • стерильные и нестерильные комбинезоны — 400 шт.;
  • маски-респираторы KN95 и N95– 900 шт.;
  • медицинские маски — 2000 шт.;
  • защитные очки — 200 шт.;
  • перчатки — 50х100 штук;
  • одноразовые шприцы;
  • лекарства — Азитромицин, Моксифлоксацин, Гепацеф комби.

Это — только начало, представители бизнеса не собираются останавливаться на первых результатах. В ближайшее время будут закуплены аппараты ИВЛ, поставка средств индивидуальной защиты и медикаментов продолжается и не закончится, пока этого требует необходимость.

Как каждому украинцу помочь в борьбе с вирусом

Украинский бизнес всегда оказывается там, где нужна помощь, но многое зависит от каждого из нас. Оставайтесь дома — это лучше всего препятствует распространению вируса. Используйте неожиданные каникулы для отдыха, чтобы вернуться к работе со свежими силами и идеями. Чем заняться на карантине, найдите на свой вкус и усмотрение.

Время реально провести интересно и с пользой — смотрите фильмы, перечитайте любимые книги, обновите свой гардероб. В поисках трендовых новинок обуви и аксессуаров — заходите в интернет магазин обуви Miraton. Заботьтесь о здоровье своем и близких людей, тогда мы быстро вернемся к привычным вещам — работе и активному отдыху.

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