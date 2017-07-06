Решение о повышении зеленого тарифа для домашних СЭС опубликовали раньше обычного

Повышение тарифов для придомовых солнечных станций вступает в силу 7 июля 2017 года: газета "Урядовый курьер" в № 123 от 6 июля 2017 года напечатала соответствующее постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

НКРЭКУ скорректировала тариф для придомовых солнечных станций, установленной мощностью до 30 кВт, из-за роста евро во II квартале 2017 года примерно на 1,5% — до 29,24 грн/евро, соответственно и "зеленые" тарифы выросли на 1,5%.

Период введения станции в эксплуатацию Тариф от 30 июня 2017 года, вступает в силу 7 июля 2017 года, грн/кВт•ч (без НДС) 01.04.2013-31.12.2014 10,4903 01.01.2015-30.06.2015 9,435 01.07.2015-31.12.2015 5,8595 01.01.2016-31.12.2016 5,5602 01.01.2017-31.12.2019 5,2924 01.01.2020-31.12.24 4,7569 01.01.2025-31.12.2029 4,2371

Данные: НКРЭКУ, тарифы для СЭС (до 30 кВт) при домохозяйствах на третий квартал 2017 года

В последнее время комиссия неоднократно жаловалась на задержку публикации своих постановлений газетой "Урядовый курьер".

Согласно ст. 14 закона о НКРЭКУ в "Урядовом курьере" необходимо публиковать все решения регулятора, которые имеют признаки регуляторных актов, а также решения по вопросам тарифов на товары (услуги) природных монополий, тарифы для населения. На публикацию газете дается 15 дней, а решение вступает в силу на следующий день после публикации, если не установлен другой срок.

К таким относятся и тарифы для придомовых СЭС, которые уже понесли убытки из-за задержки публикации тарифов на II квартал 2017 года. Тогда НКРЭКУ повысила тариф примерно на 25%, но это постановление не публиковали почти три месяца. Все это время с собственниками придомовых СЭС рассчитывались по тарифам I квартала 2017 года, ретроактивного механизма пересмотра платежей для них нет.

Как узнало Delo.UA, проблема в недостаточном финансировании "Урядового курьера", который обязали публиковать постановления НКРЭКУ, но не заложили под это средств в бюджет газеты. Бесплатная публикация постановлений уже принесла газете убыток в 400 тыс. грн.

Нет средств на публикацию и у комиссии, чей бюджет на 2017 год соответствует показателям 2014 года.

В результате публикация отдельных постановлений задерживается на месяцы и либо лицензиатам приходится самостоятельно договариваться с "Урядовым курьером" о публикации постановлений НКРЭКУ, либо члены комиссии связываются с госсекретарем Кабмина Владимиром Бондаренко и договариваются о печати необходимых постановлений.

В НКРЭКУ уже заявили, что задержка в публикации решений комиссии приводит к правовому коллапсу в сферах энергетики и коммунальных услуг.