Решение по конкурсу о поставках сырья на ОПЗ примет суд — Николай Синица

Менеджмент АО "Одесский припортовый завод" проведёт финальный этап конкурса по отбору поставщика сырья только после решения суда. Подписание нового давальческого соглашения со стороны ОПЗ станет возможным после рассмотрения апелляции, что разблокирует проведение конкурса.

По мнению и.о. председателя правления — директора АО "ОПЗ" Николя Синицы, сложившаяся ситуация вокруг конкурса по выбору поставщика давальческого сырья, в рамках которой представители правления ОПЗ подвергались давлению с целью пересмотреть принятые решения, угрожает работе завода и может привести к остановке его работы.

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Конкурс приостановил Хозяйственный суд Одесской области по заявлению ООО "Торговый дом "Сокар Украина". Его постановлением ОПЗ запрещено совершать любые действия в рамках проведения конкурса. В этих рамках определить победителя и заключить новое давальческое соглашение невозможно. АО "ОПЗ" подал апелляционную жалобу с целью отменить предыдущее постановление.

"Когда это произойдет, будет определен победитель, который станет стратегическим партнером для ОПЗ и будет способствовать дальнейшей результативной работе завода", — комментирует и.о. председателя правления — директора АО "ОПЗ" Николай Синица.

В то же время любые попытки политизации процесса Синица считает безосновательными. По его мнению, два участника конкурса, ООО "Торговый дом "Сокар Украина" и ЧП "ОККО КОНТРАКТ" не имели документально подтвержденного опыта реализации удобрений, что и послужило причиной отказа в участии этих компаний.

Раннее, в АО "ОПЗ" выступили с заявлением, что информационная волна против ОПЗ грозит дестабилизации производства и может привести к его закрытию. По мнению руководства ОПЗ, систематическое давление на членов правления ОПЗ вызвано прозрачной процедурой отбора поставщиков сырья для предприятия.