Sharp запустит массовое производство масок из-за коронавируса

Компания Sharp планирует запустить производство масок для лица на одном из своих заводов в Японии в ответ на растущие потребности пострадавших от коронавируса регионов. Об этом сообщает НВ Бизнес.

Маски начнут производить на заводе в Камеяма, префектура Ми, который обычно используется для производства больших ЖК-панелей и сборки телевизоров.

К концу марта 2020 года Sharp будет делать 150 тысяч масок в день, потом производство увеличится до 500 тысяч в день. Говорят, что предприятие хорошо подходит для производства масок из-за чрезвычайно высоких стандартов чистоты. По сообщениям, Sharp еще не определилась с планами ценообразования или распределения масок.

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Ранее стало известно, что спрос на маски в Украине вырос в 50 раз, а цены — вдвое. Обычно в Украине продается около 3−5 млн масок в год, с учетом потребностей медицинских сотрудников. Но после многочисленных роликов о растущем количестве заболевших на коронавирус, интерес к медицинским маскам стал резко возрастать.

Аптекари, в свою очередь, пообещали ликвидировать дефицит масок в Украине.

А главный врач США, хирург Джером Адамс призвал американцев прекратить покупать маски для профилактики инфицирования коронавирусом Covid-19. По утверждению Адамса, маски не эффективны для предотвращения инфицирования китайским вирусом, однако их недостача может стать опасностью для медицинских работников.